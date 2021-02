Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","id":"20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14914e2f-863c-4e78-b073-7e080ad02a3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 05. 09:21","title":"3,4 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja az új Audi RSQ8-R divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért érdekes, mert a nyolcvanas években egy olyan telefonfülke-fosztogató banda főnökeként ismerték, amely bandának az akkor még tinédzser Portik Tamás is tagja volt. A gyilkosság gyanúsítottja, K. Gábort viszont több mint másfél évtizeddel később már Portik embereként könyvelték el. Így könnyen lehet, hogy ezt a gyilkosságot is végső soron Portikhoz köti majd a rendőrség – a Fővárosi Törvényszék egyik közleménye már utalt is erre. ","shortLead":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért...","id":"20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0e2056-c125-45d1-add2-05a12dde6354","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 05. 20:00","title":"Portikhoz vezethet a 22 évvel ezelőtti gyilkosság gyanúsítottjának elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ac4a9f-90b2-4a91-a7e5-16a94360cd44","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elmaradt az év végi vásárlási roham, sőt váratlanul csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez is azt jelzi, hogy nagyon nincs minden rendben a munkaerőpiacon. Közben a miniszterelnök csak a pozitív számokat hangsúlyozza, a kormány pedig nem igyekszik információkkal enyhíteni a bizonytalanságot.","shortLead":"Elmaradt az év végi vásárlási roham, sőt váratlanul csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez is azt jelzi, hogy nagyon...","id":"20210206_Az_emberek_meghuztak_a_nadragszijat_Orban_szerint_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ac4a9f-90b2-4a91-a7e5-16a94360cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaa5255-6ff5-4b80-adb2-ce8ab5b7f597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Az_emberek_meghuztak_a_nadragszijat_Orban_szerint_minden_rendben","timestamp":"2021. február. 06. 07:15","title":"Az emberek meghúzták a nadrágszíjat, Orbán szerint minden rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","shortLead":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","id":"20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d85ea44-931a-49b6-88bf-e586172cdbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","timestamp":"2021. február. 06. 13:10","title":"Jóváhagyták Kínában a második vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Észak-Írország ellátása igencsak kritikussá vált , mert Nagy-Britannia kilépése után vámhatár keletkezett, amelyet egyelőre nemigen tudnak kezelni. Ezért Észak-Írország vezetői javasolták az északír jegyzőkönyv széttépését. Egyelőre nem sok sikerrel.","shortLead":"Észak-Írország ellátása igencsak kritikussá vált , mert Nagy-Britannia kilépése után vámhatár keletkezett, amelyet...","id":"20210205_Brexit__Irorszag_es_az_EU_nem_mond_le_az_eszakir_jegyzokonyvrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7672bca4-052a-4bfb-aa8e-e31922b6155e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Brexit__Irorszag_es_az_EU_nem_mond_le_az_eszakir_jegyzokonyvrol","timestamp":"2021. február. 05. 15:10","title":"Brexit : Írország és az EU nem mond le az északír jegyzőkönyvről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Orbán-rezsim legutóbb „statáriális eljárásban öt állami egyetemet hajszolt bele az alapítványi átalakulásba, maradék autonómiájának teljes feladásába” – írja közleményében az Oktatói Hálózat.","shortLead":"Az Orbán-rezsim legutóbb „statáriális eljárásban öt állami egyetemet hajszolt bele az alapítványi átalakulásba, maradék...","id":"20210205_OH_Az_otvenes_eveket_idezo_modszerekkel_zajlottak_az_egyetemi_modellvaltasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a91956d-e0a9-4acd-b149-8345a35361f3","keywords":null,"link":"/elet/20210205_OH_Az_otvenes_eveket_idezo_modszerekkel_zajlottak_az_egyetemi_modellvaltasok","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"OH: Az ötvenes éveket idéző módszerekkel zajlottak az egyetemi modellváltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak el. Minden más másodlagos. ","shortLead":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak...","id":"20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99d459-0dc2-4aab-b804-25aa640869c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","timestamp":"2021. február. 04. 19:30","title":"A dizájn oltárán: teszten az új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]