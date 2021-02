Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor személyesen kérte fel a bizottság tagjait. Bekerült Eperjes Károly is. Vidnyánszkynak így már kilenc fontos pozíciója van.","shortLead":"Orbán Viktor személyesen kérte fel a bizottság tagjait. Bekerült Eperjes Károly is. Vidnyánszkynak így már kilenc...","id":"20210216_Vidnyaszky_Attila_bekerult_a_Kossuthdijakrol_donto_bizottsagba_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3076ed18-0162-402a-ae8a-80c933508556","keywords":null,"link":"/kultura/20210216_Vidnyaszky_Attila_bekerult_a_Kossuthdijakrol_donto_bizottsagba_is","timestamp":"2021. február. 16. 08:08","title":"Vidnyánszky Attila bekerült a Kossuth-díjakról döntő bizottságba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és az elhúzódó karantén. ","shortLead":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és...","id":"20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48293a7c-32e7-4e88-b252-b85aed7ff107","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"A karantén végével sem számítanak megváltásra a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hagyott egy utolsó szalmaszálat azoknak, akiknek már a Gmail kukájából is kikerült a levelük. A megoldással főleg azoknak segíthet a Google, akiknek feltörték a fiókját.","shortLead":"A Google hagyott egy utolsó szalmaszálat azoknak, akiknek már a Gmail kukájából is kikerült a levelük. A megoldással...","id":"20210215_google_email_visszaallitasa_gmail_uzenet_visszaallito_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ab8868-aa64-4206-92f3-87f611cd9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_google_email_visszaallitasa_gmail_uzenet_visszaallito_eszkoz","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"Feltörték a Gmail-fiókját? Így talán visszakaphatja a törölt e-mailjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","shortLead":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","id":"20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faeceb4-5795-49d2-9ea0-77bce69c8e7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Hóba rajzoltak Valentin-napi üzenetet az 1500 lóerős hibrid hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff020aa-52c6-40bc-8195-c71556c25f35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden második embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös határszakaszon a koronavírus-járvány miatt elrendelt új beutazási korlátozásokra hivatkozva.","shortLead":"Minden második embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös...","id":"20210215_nemetorszag_hatar_csehorszag_tirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff020aa-52c6-40bc-8195-c71556c25f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbbdd26-c44a-48ca-a4da-37a3476f4d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nemetorszag_hatar_csehorszag_tirol","timestamp":"2021. február. 15. 19:49","title":"Több ezer embert visszafordítottak a németek a cseh és a tiroli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai stádiumban kimutatható CT-vizsgálattal.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai...","id":"20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9164fb-0dc8-4122-a50b-d7ad7f50cb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 15. 17:03","title":"Növelheti a tüdőrák túlélési esélyeit egy idejében elvégzett CT-vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","shortLead":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","id":"20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa63da-a33c-41ed-82da-0e63ec8bb347","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","timestamp":"2021. február. 15. 16:33","title":"A PlayStation és az Xbox ellen: állítólag játékgépet ad ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","shortLead":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","id":"20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebd820d-ab31-4d43-ad73-fd433e6fe96e","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 06:04","title":"Lemondott a perui külügyminiszter, miután kiderült, hogy soron kívül kapott koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]