[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","shortLead":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","id":"20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f782c25-0680-4027-b296-e8dfef0b2665","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 05:17","title":"Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 2 egyik legfontosabb alkatrészét gyártja majd.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip...","id":"20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129bfbe6-8e5e-4db3-9613-9ef94a37409a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","timestamp":"2021. február. 17. 10:33","title":"Megadta az engedélyt a Samsung, indul a zsanérok gyártása a Galaxy Z Fold3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26f9abc-3fa0-4c1c-a4f6-c960978b7378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok valószínűleg kapcsolatba kerültek a mérgező anyagokkal, és ettől lett kék a szőrzetük. A kutyákat megvizsgálták, elvileg nem lehet bajuk.","shortLead":"Az állatok valószínűleg kapcsolatba kerültek a mérgező anyagokkal, és ettől lett kék a szőrzetük. A kutyákat...","id":"20210217_kek_kutya_vegyi_uzem_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26f9abc-3fa0-4c1c-a4f6-c960978b7378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08175ff8-6635-4a55-82e1-7f0e6318078e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kek_kutya_vegyi_uzem_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 17. 18:40","title":"Kék kutyákat találtak egy elhagyatott orosz vegyi üzem közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","shortLead":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","id":"20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d583d-7b3d-4502-bd89-bacab2f17f67","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","timestamp":"2021. február. 16. 18:11","title":"Elhunyt a világ legnagyobb szállodaláncának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","shortLead":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","id":"20210217_elozes_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dea406-65e8-434e-9f82-94576c3ffd65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_elozes_kozossegi_media","timestamp":"2021. február. 17. 19:28","title":"A közösségi médiára feltöltött videóból azonosították az életveszélyes előzőt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp ilyen.","shortLead":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp...","id":"20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a110e5-2217-4b8d-951b-557353b27891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","timestamp":"2021. február. 17. 13:13","title":"Hiába perelt a Ryanair, az Európai Bíróság szerint minden rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Magyar Nemzet hivatkozik,ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen negatív következménye a munkaviszonyát illetően. Közben a Koronavírus Sajtóközpont cáfolta a hírt.","shortLead":"Egy Magyar Nemzet hivatkozik,ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen negatív...","id":"20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b85aaa-506a-43e2-bada-b2adfe53da5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","timestamp":"2021. február. 17. 08:40","title":"Soron kívül oltják be az egyik áruházlánc raktárosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","shortLead":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","id":"20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00d8fc-7a80-440c-a01c-0eaa7f0b30da","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","timestamp":"2021. február. 16. 16:34","title":"Személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoznak az eltűnt szegedi képviselő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]