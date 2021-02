Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","shortLead":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","id":"20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040be2aa-14c2-4512-b97e-524df1a8ad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","timestamp":"2021. február. 17. 18:02","title":"Megelégelte a várakozást Brüsszel, újabb eljárást indíthat a civiltörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","shortLead":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","id":"20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582c261-21a5-4f65-ae93-7385db96a496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","timestamp":"2021. február. 18. 18:05","title":"200 millió ütötte a markát azoknak a magyaroknak, akik a járvány kezdete óta Airbnb-znek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött hagyni. ","shortLead":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött...","id":"20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8704459-b640-4429-9b40-74c4f7d6cf5a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","timestamp":"2021. február. 18. 13:30","title":"Bántalmazott gyerekekből jó szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal, a kilencvenes években ő állította elő a legjobb hamisítványokat, legyen szó útlevélről, igazolványról, jogosítványról vagy bármilyen okmányról. Megnyerő modora, jó kommunikációja megtéveszthette azokat, akik nem tudták, hogy ő Svéd, az alvilág egyik legjobb hamisítója. A magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatunk első része róla szól. ","shortLead":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal...","id":"20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b509ab-8a8b-4707-adcd-178edad2d7ca","keywords":null,"link":"/360/20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","timestamp":"2021. február. 17. 19:30","title":"A magyar alvilág legjobb hamisítója, a Svéd – Magyar svindlerek, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak politikusoknál a kilencvenes években - legalábbis ezt állítja egy kormányközeli portál. De ha így is van és több mint húsz év után fény derül az indítékokra, akkor sincs miért aggódniuk a robbantóknak. Ezek a bűncselekmények már elévültek. Legutóbb 2014-ben történt olyan robbantás Budapesten, aminek az elkövetőjét azóta sem találták meg, a nyomozást már fel is függesztették.","shortLead":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak...","id":"20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9afc04-3e83-496f-80d6-dfa5e0b91f27","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","timestamp":"2021. február. 18. 17:06","title":"Már nem kerülnének börtönbe azok, akik Szájernél és Torgyánnál robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem lehet rajta számon kérni. ","shortLead":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem...","id":"20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a9bd6-2ade-4e1f-97f2-f8e8b4637f88","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","timestamp":"2021. február. 18. 20:22","title":"Elengedték az ellenzéki képviselő büntetését, amit a dudálós tüntetésen kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő. Világszerte amolyan tisztítótűzként söpör végig a válság a divatkereskedelmen, nem kímél sem tömeggyártót, sem patinás luxuscéget. De nagyon úgy tűnik, a fast fashion uralmát nem fogja megdönteni ez az időszak sem.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő...","id":"20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1fc25-4c59-4633-b41d-e5ceb4d0c0d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 14:30","title":"A java még csak most jön? Dominóként dőlhetnek be a divatcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb31b36b-6f64-4bf5-9ef3-1ec7f0938fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmed Samir Santawy nem csak a CEU elnök-rektora szerint ártatlan. Az Amnesty International úgy véli, a nők jogaival foglalkozó hallgató lelkiismereti fogoly, akit pusztán a tudományos kutatásának témája miatt tartanak fogva.","shortLead":"Ahmed Samir Santawy nem csak a CEU elnök-rektora szerint ártatlan. Az Amnesty International úgy véli, a nők jogaival...","id":"20210218_ahmed_samir_santawy_egyiptom_ceu_michael_ignatieff","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb31b36b-6f64-4bf5-9ef3-1ec7f0938fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b575b33-67c5-4520-ab04-96a6ccd4306d","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_ahmed_samir_santawy_egyiptom_ceu_michael_ignatieff","timestamp":"2021. február. 18. 15:53","title":"Terrorizmussal vádolnak egy CEU-s hallgatót Egyiptomban, a világ segítségét kéri Michael Ignatieff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]