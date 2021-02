A Maserati 2013-ban leplezte le a 4,97 méter hosszú és általunk V6-os és hibrid változatban is alaposan letesztelt Ghiblit, illetve annak 5,26 méter hosszú nagytestvérét, a Quattroportét. Az olasz gyártó egy ideje már szupererős V8-as motorral is szereli két szedánját, és ezek a kivitelek Magyarországon is elérhetők.

A Ghibli Trofeo hazai alapára 54,5 millió forint, a Quattroporte Trofeo pedig minimum 68,9 millió forint ellenében vezethető haza.

Ghibli Trofeo © Maserati

Mindkét nyolcfokozatú automata váltós modellt egy a Ferrari által gyártott 3,8 literes biturbó V8-as benzinmotor mozgatja. Az 580 lóerős teljesítményű, illetve 730 Nm nyomatékú Ghibli Trofeo 4,3 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra, a végsebessége pedig 326 km/h.

A nehezebb Quattroporte Trofeo 4,5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as sprintet és a gyorsulásának ugyanúgy 326 km/h-nál szakad vége.

Quattroporte Trofeo © Maserati

Ugyanez a motor a gyártó divatterepjárójában is elérhető: az 580 lóerős és 302 km/h végsebességű Levante Trofeo 66 millió forinttól indul, az 530 lóerős és maximum 291 km/h-s tempóra képes Levante GTS alapára 57,4 millió forint.

Levante Trofeo © Maserati

