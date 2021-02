Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc tüntető elfogásában és megkínzásában.","shortLead":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc...","id":"20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdb0f2-f40f-4b1f-8bb6-a76d984c5d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","timestamp":"2021. február. 24. 14:50","title":"Megszületett az első ítélet Németországban a szíriai polgárháborúban elkövetett bűncselekmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce144f1a-abd7-4d70-9ffc-f906b6086e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar első lemezét hagyományos vinyl formátumban, 300 darab számozott példányban adták ki, Korai Electric 2020 címmel. Mutatunk egy dalt is róla.



","shortLead":"A zenekar első lemezét hagyományos vinyl formátumban, 300 darab számozott példányban adták ki, Korai Electric 2020...","id":"20210222_Megjelent_a_Korai_Orom_utodzenekara_debutalo_albuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce144f1a-abd7-4d70-9ffc-f906b6086e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55ccfaa-53b9-480d-89d2-c5dfa24fc19c","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Megjelent_a_Korai_Orom_utodzenekara_debutalo_albuma","timestamp":"2021. február. 22. 17:41","title":"Megjelent a Korai Electric debütáló albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","shortLead":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","id":"20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf11a6d-be4d-4d7e-9cfd-96bc9802d955","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 23. 09:31","title":"Szemrevalóan sarkos külsővel érkezett meg a Hyundai ígéretes új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem lehet kiemelt közérdekű cél egy védett természeti területen a bányászat – jelezte Bándi Gyula.","shortLead":"Nem lehet kiemelt közérdekű cél egy védett természeti területen a bányászat – jelezte Bándi Gyula.","id":"20210223_szoszolo_mol_kutfuras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30df4979-a814-4769-a4bf-bcd2fad6efe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_szoszolo_mol_kutfuras","timestamp":"2021. február. 23. 12:13","title":"A jövő nemzedékek szószólója is megszólalt a Mol természetvédelmi területre tervezett kútfúrása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint, az egyik Magyarország.\r

\r

","shortLead":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint...","id":"20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a3db-8ec8-4fbc-90b6-8fe7794f84d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","timestamp":"2021. február. 24. 15:17","title":"Magyarország is kap ajándékba koronavírus-vakcinát Izraeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A herceg reagál a fertőzésére kapott kezelésre, jól érzi magát, de még néhány napig kórházban marad.","shortLead":"A herceg reagál a fertőzésére kapott kezelésre, jól érzi magát, de még néhány napig kórházban marad.","id":"20210223_fulop_herceg_korhaz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b221ec0b-c8db-4f3e-a84c-9955fa4a74f7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_fulop_herceg_korhaz_fertozes","timestamp":"2021. február. 23. 20:13","title":"Elárulták, hogy miért került kórházba Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli...","id":"20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a4555-c4fd-48eb-864e-d19160e13178","keywords":null,"link":"/360/20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","timestamp":"2021. február. 23. 07:40","title":"Radar360: Felpöröghet a vakcinálás, nyithatnak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a japánok túlnyomó többsége a játékok elhalasztása vagy törlése mellett van, és az ottani cégek fele is ezt szorgalmazza. Az utazási lehetőségekhez, az ott-tartózkodáshoz és a biztonsághoz kapcsolódó feszítő kérdésekre egyelőre nincsenek pontos válaszok. Összeszedtük, amit jelenleg tudni lehet.","shortLead":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik...","id":"20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234e7-1da4-4db2-953f-c9e580359145","keywords":null,"link":"/sport/20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","timestamp":"2021. február. 22. 20:00","title":"150 nappal a rajt előtt: a koronavírus átírta az olimpia szabálykönyvét, de még így is sok a kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]