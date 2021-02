Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény szerint az elnökség szándékának ellenére. A közösség azért még folytatná az írást valahogy.","shortLead":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény...","id":"20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da2341-e382-4ecc-b6f0-56d87ef26ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","timestamp":"2021. február. 22. 16:39","title":"Beszünteti működését a SZEMlélek keresztény magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március elsejétől megszűnik a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás, ha nem ülnek le tárgyalni a szerződéstervezetekről - írták a Debreceni Egyetem klinikájának orvosai.","shortLead":"Március elsejétől megszűnik a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás, ha nem ülnek le tárgyalni...","id":"20210223_traumatologia_debrecen_orvos_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a4ffd-e537-4f47-94d6-be315511bed5","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_traumatologia_debrecen_orvos_szerzodes","timestamp":"2021. február. 23. 06:08","title":"A debreceni traumatológia orvosai nem hajlandóak aláírni az új szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"Massay-Kosubek Zoltán","category":"gazdasag.zhvg","description":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban a valóságban ez nem történt meg. Az Európai Unió Bírósága ezért kötelezettségszegési eljárásban elítélte az országot, de vajon megvédi a magyar embereket az EU döntése, kevesebb lesz ettől a szállópor, a kipufogógáz, az avarégetés, és az ezekből fakadó korai halálozás és megbetegedés? ","shortLead":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban...","id":"20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7b0a-3215-49d3-89e1-c40b093b661e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","timestamp":"2021. február. 22. 10:15","title":"Hiába ítélte el az EU Bírósága Magyarországot, ettől nem lesz tisztább a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most a PlayStation 5-öt tanulmányozta behatóbban.","shortLead":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most...","id":"20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f144e29-7a6f-4c96-8dd9-8450f2e0672e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","timestamp":"2021. február. 22. 11:03","title":"Hardverőrültek, ide: közeli fotók jöttek a PlayStation 5 belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","shortLead":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","id":"20210222_uzemanyagar_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13788334-00cc-484c-b2fd-ab8c606f0d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_uzemanyagar_dragulas","timestamp":"2021. február. 22. 15:35","title":"A benzin ára 6 forinttal emelkedik szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","shortLead":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","id":"20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bed4-a730-4c32-8e1f-01cc06ad4338","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. február. 23. 19:17","title":"A harmadik hullám az iskolákat is elérte, egyre több helyen állnak át digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","shortLead":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","id":"20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86aad3a-a854-4648-ade8-147a0e60fcb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","timestamp":"2021. február. 22. 12:48","title":"Lift és külön teaszoba is van ebben a 122 millióba kerülő lakókocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A be nem fizetett járulékok összegét terhelte a NAV a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számláira. Az egyház szerint, ha az adóhatóság nem ad nekik haladékot, akkor márciusban nem tudnak bért fizetni.","shortLead":"A be nem fizetett járulékok összegét terhelte a NAV a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számláira. Az egyház...","id":"20210222_nav_terheles_ivanyi_gabor_jarulek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55b5529-71ad-4f65-9b5a-c4000ea32a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_nav_terheles_ivanyi_gabor_jarulek","timestamp":"2021. február. 22. 18:21","title":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]