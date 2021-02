Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A jóval fertőzőbb koronavírus-variáns indította be a járvány harmadik hullámát, a tesztek is egyre gyakrabban mutatják ki. A következő héten 368 ezer embert olthatnak be, és fontolgatják, hogy kimenőt adnak vagy látogatót engedélyeznek az idősotthonok már beoltott lakóinak – derült ki az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.



A jóval fertőzőbb koronavírus-variáns indította be a járvány harmadik hullámát, a tesztek is egyre gyakrabban mutatják ki. A következő héten 368 ezer embert olthatnak be, és fontolgatják, hogy kimenőt adnak vagy látogatót engedélyeznek az idősotthonok már beoltott lakóinak – derült ki az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Operatív törzs: Öt város szennyvizében is megtalálták már a brit mutánst

Sok az üres üveg a közterületen, a városvezetés kiakadt.

Betiltották az utcai alkoholfogyasztást Mezőkovácsházán

Az első vonatok még idén tavasszal áthaladhatnak az új hídszerkezeten.

Az utolsó elem is a helyére került a déli összekötő vasúti Duna-hídon

Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. Itt a megújult plugin hibrid Mitsubishi Outlander

Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.

Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem

Nagyot nőttek a fizetések, legalábbis azok számára, akik teljes állásban maradhattak a munkahelyükön a válság alatt is.

KSH: Majdnem 450 ezer forint volt a decemberi átlagkereset

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan volt az autó, amelynek a sofőrje a zebrán gázolt, majd továbbhajtott.

Egy évre fogházba küldték az autóst, aki zebrán gázolt el egy anyát a négyéves gyerekével

A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer szupermasszív fekete lyukat tettek láthatóvá.

Segítségül hívták a tudósok a szuperszámítógépeket, 25 ezer szupermasszív fekete lyukról készítettek térképet