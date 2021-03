Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít - jelentette a Vedurstofa meteorológiai szolgálat egy szombat reggeli 5,2-es fokozatú rengés után.","shortLead":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít...","id":"20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbba18f-bd93-4ea5-aa2d-8638fb0c2942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","timestamp":"2021. február. 27. 16:21","title":"Több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","shortLead":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","id":"20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9c37f-3439-4d3d-a6f6-57d5fd5ccec3","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","timestamp":"2021. február. 27. 09:56","title":"Meglettek Lady Gaga elrabolt kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely megadja a döntéstámogatást az onkológiai betegek célzott kezeléséhez. Ezzel az orvosi eszközzel nyerte meg a Peták István által alapított Oncompass Medicine az Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásának járó Jövő Unikornisa díjat.","shortLead":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely...","id":"202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef673fb9-7bc0-46db-b28c-69198c158678","keywords":null,"link":"/360/202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","timestamp":"2021. február. 28. 08:15","title":"Peták István kutatóorvos: A rák ellen személyre szabott vakcinák jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"HiFi néven újfajta, veszteségmentes tömörítést vezet be a Spotify. Ígérik: a fejlesztéssel CD-minőségben lehet majd zenéket hallgatni.","shortLead":"HiFi néven újfajta, veszteségmentes tömörítést vezet be a Spotify. Ígérik: a fejlesztéssel CD-minőségben lehet majd...","id":"20210227_streaming_zene_spotify_hifi_cd_minoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84240879-120b-499c-add1-32fda8369e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_streaming_zene_spotify_hifi_cd_minoseg","timestamp":"2021. február. 27. 12:03","title":"Hallható ajándékot kap a Spotify minden fizetős felhasználója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért egyet a készülő szabályokkal, amelyek alapján könnyebb lenne kizárni egy nmezeti delegációt a Néppártból. Ha szerdán elfogadják a módosítást, a Fidesz kilép a néppárti frakcióból.","shortLead":"Nem ért egyet a készülő szabályokkal, amelyek alapján könnyebb lenne kizárni egy nmezeti delegációt a Néppártból. Ha...","id":"20210228_Orban_level_manfred_weber_eu_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09d19b7-14a8-4dab-bcb6-68411d00e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Orban_level_manfred_weber_eu_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 28. 16:23","title":"Orbán belengette, hogy a Fidesz elhagyja a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök intézkedtek a tüntetőkkel szemben.","shortLead":"A rendőrök intézkedtek a tüntetőkkel szemben.","id":"20210228_tuntetes_godeny_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40d8034-427d-4ec5-ab42-6925610aae81","keywords":null,"link":"/elet/20210228_tuntetes_godeny_koronavirus","timestamp":"2021. február. 28. 12:58","title":"Maszk nélkül tüntettek Gődényék a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja az amerikai hírszerzés. A korábban készült jelentés titkosításának feloldása jelzi, hogy Joe Biden elnök az amerikai-szaúdi kapcsolatokat a királyság emberi jogi helyzetétől teszi függővé.","shortLead":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja...","id":"20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c43fb88-92f9-4843-8e63-30c4a6731e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","timestamp":"2021. február. 27. 15:14","title":"Mohamed szaúdi trónörökös rendelte el Khashoggi meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","id":"20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060448be-09bb-44da-af29-c41c3d7bd18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. február. 28. 09:17","title":"A Sinopharm szerint gyerekeknek is adható a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]