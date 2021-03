Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Legfőbb Ügyészség részéről Lajtár István a DK-s Bősz Anett kérdésére válaszolva utasította el a szerinte politikailag motivált feltevéseket arról, hogy szakszerűtlenül jártak volna el.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség részéről Lajtár István a DK-s Bősz Anett kérdésére válaszolva utasította el a szerinte politikailag...","id":"20210301_bosz_anett_lajtar_istvan_csengeri_orokosno_kosa_lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1325c-19ca-4a70-bd08-c94399133dab","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_bosz_anett_lajtar_istvan_csengeri_orokosno_kosa_lajos","timestamp":"2021. március. 01. 16:05","title":"A csengeri örökösnő cáfolta az ügyészség szerint, hogy pénzt adott volna Kósának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek szimbolikus ellentételezésére felálló bizottság. A tetemrehívással Macron elnök belpolitikai kockázatot is vállalt.","shortLead":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek...","id":"202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefacf91-abed-404e-a621-0b01c6fbf2af","keywords":null,"link":"/360/202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"A franciák már beszélnek róla, de nem kérnek bocsánatot az algériai gyarmati háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2518b7ab-47f4-413e-9f27-d560c9dbb99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre azt sem tudni, hogy lehet-e fesztivált szervezni nyáron, és hogy beoltják-e addigra a bulizni vágyókat.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, hogy lehet-e fesztivált szervezni nyáron, és hogy beoltják-e addigra a bulizni vágyókat.","id":"20210301_Balaton_Sound_oltasi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2518b7ab-47f4-413e-9f27-d560c9dbb99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79dc785-2f5d-47db-a012-a7a7a3e60376","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Balaton_Sound_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 01. 17:23","title":"Zamárdi oltási igazolványhoz kötné a részvételt a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel...","id":"20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8be2d-f0bf-4f8a-8912-f7e98e57e61c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","timestamp":"2021. március. 03. 07:59","title":"A Mercedes megmutatta bőven 800 lóerő feletti plugin hibridjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését, egy 16 éves lány a járvány legfiatalabb áldozata. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését, egy 16 éves lány a járvány legfiatalabb áldozata. A hvg360...","id":"20210303_Radar360_Kinai_vakcinapara_es_egy_video_arrol_mi_megy_a_kaszinokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c04a7f5-33fa-4c47-9420-264097e10b56","keywords":null,"link":"/360/20210303_Radar360_Kinai_vakcinapara_es_egy_video_arrol_mi_megy_a_kaszinokban","timestamp":"2021. március. 03. 07:50","title":"Radar360: Kínai vakcinapara és egy videó arról, mi megy a kaszinókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Van, ahol komplett osztályokon szűnhet meg az ellátás. A távozókat kérdeztük arról, mi jön most. ","shortLead":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új...","id":"20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca9f0a-41e4-419d-ba79-ae2606bce015","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"\"Inkább eladom az autóm, ha odáig fajul a helyzet\" - távozó és maradó egészségügyi dolgozókkal beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]