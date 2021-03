Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","id":"20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a854ac-2fcb-485b-a0be-26602fe4fdda","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","timestamp":"2021. március. 02. 13:30","title":"Pihenve tanulunk, nem gyakorlás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","shortLead":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","id":"20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1bd3cb-1ab8-4ef9-8fb0-51e9dbedfae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2021. március. 01. 14:08","title":"A WhatsApp szerint nem érdemes más üzenetküldőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai pedig emlékeiket keresik a volt iskolájukban. A Hóvirág őrs naplója, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai...","id":"20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92920515-757e-46f6-9d1f-86e69d07e41d","keywords":null,"link":"/360/20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 02. 19:00","title":"Doku360: A Kádár-rendszer Soltvadkertig nem ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három hónap haladékot adtak a szegedi orvosok az egyetemi vezetésnek arra, hogy felülvizsgálják a szerződéseik kifogásolt pontjait. Az intenzívesek közül azonban információink szerint többen még így sem tudtak megegyezni.","shortLead":"Három hónap haladékot adtak a szegedi orvosok az egyetemi vezetésnek arra, hogy felülvizsgálják a szerződéseik...","id":"20210301_Nem_dol_be_a_szegedi_klinikai_ellatas_de_nem_lesz_sima_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a52e6b-c749-4428-af0e-6266ae588e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_Nem_dol_be_a_szegedi_klinikai_ellatas_de_nem_lesz_sima_ugy","timestamp":"2021. március. 01. 20:21","title":"Nem dől be a szegedi klinikai ellátás, de nem lesz sima ügy a megegyezés a dolgozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56281bfc-a665-401d-89e5-cefd35618b8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ioana Basescu mellett Elena Udrea volt turisztikai miniszterre is szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

","shortLead":"Ioana Basescu mellett Elena Udrea volt turisztikai miniszterre is szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

","id":"20210302_Bortonbuntetes_Traian_Basescu_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56281bfc-a665-401d-89e5-cefd35618b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba13a46-51a6-41b8-a564-ad0b09cbacbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Bortonbuntetes_Traian_Basescu_lanya","timestamp":"2021. március. 02. 13:58","title":"Ötéves börtönbüntetésre ítélték Traian Basescu volt román elnök lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","shortLead":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","id":"20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3a4537-ed30-4b4a-8589-325878eb3a70","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","timestamp":"2021. március. 02. 06:04","title":"Dzsihadisták megtámadtak egy ENSZ-bázist és egy katonai támaszpontot Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki polgármestert is támadják.","shortLead":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki...","id":"20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b5244-a059-4533-ad1a-82f7a43c58f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 02. 20:59","title":"Dühből ebolázott Orbán vakcinás képe alatt egy balmazújvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]