A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni. Teljesen kiégett egy BKV-busz Újbudán A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra. Nem indult a számítógépen az online meditáció, a jógaoktatót a mentők vitték el A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna a vállalkozásokért. Cser-Palkovics: Parraghék engedjék el a kamarai díjakat a vendéglátósoknak és a turisztikai cégeknek 300 lóerős kis méregzsák: Magyarországon az új Audi SQ2 A biztonságos internet napja alkalmából egy magyar nyelvű oktatóvideó került fel a Facebookra, ami a gyerekeknek, szülőknek és tanároknak is megmutatja, hogyan lehet biztonságosan használni a közösségi oldalt. Ha szeretné, hogy a gyereke biztonságban facebookozzon, vele nézze meg ezt a videót Ez a meccs is zártkapus lesz. A Mönchengladbach-Manchester City BL-nyolcaddöntő is Budapesten lesz A Supremes alapítója és énekese, Diana Ross és Florence Ballard zenésztársa 76 éves volt. Meghalt Mary Wilson, a Supremes alapítója vizsgáló nemzetközi kutatása. A hírnév károsítása, a kéretlen szexuális jellegű ajánlatok és a megfélemlítés, zaklatás terén következett be a legjelentősebb javulás Magyarországon. A gyűlöletbeszéd, a félrevezetés és a diszkrimináció ugyanakkor továbbra is hangsúlyosan van jelen az online térben és ezek súlyos, főként lelki ártalmakat okoznak az áldozatoknak. Megvan a magyar adat: nagyot javult itthon az internetes türelem