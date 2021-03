Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","shortLead":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","id":"20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1380c9ea-d524-4cf6-81c9-286101b84be8","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","timestamp":"2021. március. 07. 11:50","title":"Orbán ismét megígérte, hogy senkit sem hagynak az út szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","shortLead":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","id":"20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a9813-a114-4c9d-a89a-86cf7e22f928","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","timestamp":"2021. március. 08. 15:43","title":"Pár másodpercre Archie is feltűnt Harry herceg és Meghan Markle interjújában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","shortLead":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","id":"20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ad961f-bc88-4d50-b164-e056fd417f95","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","timestamp":"2021. március. 08. 09:31","title":"Kóbor János: „A bank rabolta ki az Omegát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok javulása az oltásoknak tudható be. ","shortLead":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e20b5-367a-4d4e-aefa-34515968f85a","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 08. 05:19","title":"Tavaly nyár óta nem volt ennyire kevés áldozata a koronavírusnak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és a maga jól megkomponált nyersességében engedett betekintést egy diszfunkcionális család életébe. A Buckingham-palotában nem lesznek boldogok.

","shortLead":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és...","id":"20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d563decb-e34d-44c9-a140-92ca758d1321","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Harry és Meghan: ez a bosszú inkább keserű volt, mint édes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","shortLead":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","id":"20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76735c4-6069-400e-8a09-34928fed51d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","timestamp":"2021. március. 08. 11:47","title":"Megnézték, a régióban hol támogatják leginkább a home office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por...","id":"20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd0cd7d-552a-41d8-ab79-81f8b0d8673a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","timestamp":"2021. március. 07. 11:27","title":"Országszerte kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását.","shortLead":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek...","id":"20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f86e2a-1de6-492f-9f18-8f006efa19c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","timestamp":"2021. március. 07. 18:03","title":"Lehet, hogy végleg el kell búcsúznunk az Apple két számítógépétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]