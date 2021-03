Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25477d45-a283-4521-87cc-13b7de5eada0","keywords":null,"link":"/360/202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","timestamp":"2021. március. 06. 08:15","title":"BKK-vezér: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormányzati döntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","shortLead":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","id":"20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24e929-ad97-4a19-a858-2a451bad11d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"820 lóerővel érkezhet a zöld rendszámos Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852313fe-718c-4a1a-8bd1-86185429914b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok generációit tanította.\r

","shortLead":"Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok...","id":"20210306_Meghalt_Balazs_Bela_a_magyarorszagi_es_nemzetkozi_csillagaszat_meghatarozo_alakja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852313fe-718c-4a1a-8bd1-86185429914b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e95a8-7c5e-4bcb-9d17-196f2e0ec28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Meghalt_Balazs_Bela_a_magyarorszagi_es_nemzetkozi_csillagaszat_meghatarozo_alakja","timestamp":"2021. március. 06. 15:47","title":"Meghalt Balázs Béla, a magyarországi és nemzetközi csillagászat meghatározó alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt.","shortLead":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi...","id":"20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a370ca0-e483-4dff-9ee4-9a12d2077f60","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","timestamp":"2021. március. 07. 08:59","title":"Véget ért az egyhetes zárlat Aucklandben, ahol egy fertőzött miatt rendeltek el teljes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Donáth Anna","category":"360","description":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak a tartalomért – kivéve a magyar kormányt.\r

","shortLead":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak...","id":"20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f71fd8-9fb4-45a7-bc69-2b50751a5f78","keywords":null,"link":"/360/20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 07. 13:45","title":"Donáth Anna: 180 fokos fordulatot vett a kormány a Facebook elleni keménykedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia technológiája, a Cisco WebEx. Ehhez érkezett most valós idejű fordító szolgáltatás, igen sok nyelvre.","shortLead":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia...","id":"20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4042da-7c71-4cac-acc9-f4bbad68fb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","timestamp":"2021. március. 06. 11:03","title":"Több mint 100 nyelvre érkezik ingyenes, valós idejű fordítás a Cisco WebExen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszerűen nincs többé barátságos párt-lakóközösség - mondta Markus Söder pártelnök.","shortLead":"Egyszerűen nincs többé barátságos párt-lakóközösség - mondta Markus Söder pártelnök.","id":"20210306_A_CSU_elnoke_szerint_meg_kell_szuntetni_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8354b1-b62d-4526-9bfe-eb2b7986dc54","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_A_CSU_elnoke_szerint_meg_kell_szuntetni_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","timestamp":"2021. március. 06. 10:53","title":"A CSU elnöke szerint meg kell szüntetni a Fidesz néppárti tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lett volna idő értelmesebb rendelet kidolgozására.","shortLead":"Lett volna idő értelmesebb rendelet kidolgozására.","id":"20210307_Civil_Kozoktatasi_Platform_Tappenzt_a_szuloknek_oltast_a_pedagogusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842a0ec-c6ec-4286-9b97-847736f8c535","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Civil_Kozoktatasi_Platform_Tappenzt_a_szuloknek_oltast_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. március. 07. 11:36","title":"Civil Közoktatási Platform: Táppénzt a szülőknek, oltást a pedagógusoknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]