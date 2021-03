Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","shortLead":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","id":"20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f21b70-f378-44f9-904c-9ce956cb6c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","timestamp":"2021. március. 07. 20:20","title":"Egyre nagyobb a túlterheltség a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és egy úgymond ismeretlen József Attila-versnek a kéziratát. Az utóbbi nyolc sorról zajló irodalomtörténeti csörtében visszatérően esett szó a „címzettről”, a költő egyik pszichoanalitikusáról, Gyömrői Editről.","shortLead":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és...","id":"202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24ffe1a-1605-4dd4-869b-3d11272cfaad","keywords":null,"link":"/360/202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","timestamp":"2021. március. 07. 16:00","title":"Hamisítványgyanú miatt került fókuszba József Attila \"bűvölő szemű\" pszichoanalitikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s ezzel végleg átszakadt egy gát: az utolsó közép-európai szocialista államban is végleg eldőlt, hogy fenntarthatatlan a szovjet-féle szocializmus. A demokráciába való, harminc éve tartó átmenet azonban – részben az Albániát évtizedeken át zsarnoki módszerekkel kormányzó Enver Hodzsa hagyatéka miatt – meglehetősen ellentmondásosra sikerült.","shortLead":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s...","id":"20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1452d59-37f3-405e-a43e-edb4df5c7003","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","timestamp":"2021. március. 07. 18:00","title":"Három évtized a hullámvasúton – így omlott össze az albán szocializmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és a maga jól megkomponált nyersességében engedett betekintést egy diszfunkcionális család életébe. A Buckingham-palotában nem lesznek boldogok.

","shortLead":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és...","id":"20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d563decb-e34d-44c9-a140-92ca758d1321","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Harry és Meghan: ez a bosszú inkább keserű volt, mint édes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2022-re kell elkészülnie.","shortLead":"2022-re kell elkészülnie.","id":"20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd63507-6710-4cc7-aa23-6f1c12300906","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","timestamp":"2021. március. 07. 18:06","title":"Mindjárt szerkezetkész az Üllői úti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több weboldalon is azonosítottak ezzel kapcsolatos beszámolókat.","shortLead":"Több weboldalon is azonosítottak ezzel kapcsolatos beszámolókat.","id":"20210307_Megindult_az_orosz_dezinformacio_a_nyugati_vakcinak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b80c73-6d55-43a6-83bc-3799ce430ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Megindult_az_orosz_dezinformacio_a_nyugati_vakcinak_ellen","timestamp":"2021. március. 07. 18:42","title":"Megindult az orosz dezinformáció a nyugati vakcinák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","shortLead":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","id":"20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37067d9d-7a94-4658-b48e-60871026f53e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","timestamp":"2021. március. 07. 16:45","title":"2022-től a saját járműve buktathatja le a szabálytalan autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elővigyázatosságból. ","shortLead":"Elővigyázatosságból. ","id":"20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2e4bfb-dd0d-4ed0-b475-5d94f120fb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","timestamp":"2021. március. 07. 14:32","title":"Ausztriában felfüggesztették az oltást az AstraZeneca egy adagjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]