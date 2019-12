Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már a címe is megvan.","shortLead":"Már a címe is megvan.","id":"20191222_Filmet_forgatnak_Greta_Thunbergrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350b77a-d52a-4ad1-8df7-86ff3bb754f6","keywords":null,"link":"/kultura/20191222_Filmet_forgatnak_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2019. december. 22. 12:12","title":"Filmet forgatnak Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 263 millió ment el.","shortLead":"Összesen 263 millió ment el.","id":"20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879082b1-cc17-4e02-bdb3-bd5e127625fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","timestamp":"2019. december. 23. 14:53","title":"Átlagosan 384 ezer forint év végi jutalmat osztottak a Külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e26d371-a7b9-41a8-9222-b42a889b4d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia elnöke többek között a magyar tudományosság jövőjéről is beszélt egy podcastban.","shortLead":"Az Akadémia elnöke többek között a magyar tudományosság jövőjéről is beszélt egy podcastban.","id":"20191222_Lovasz_Laszlo_En_ebbe_nem_egyeztem_bele_erobol_vittek_ezt_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e26d371-a7b9-41a8-9222-b42a889b4d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357809d9-d4b2-4b37-b39a-564a6fea157a","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Lovasz_Laszlo_En_ebbe_nem_egyeztem_bele_erobol_vittek_ezt_keresztul","timestamp":"2019. december. 22. 21:00","title":"Lovász László: Én ebbe nem egyeztem bele, erőből vitték ezt keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. \r

","shortLead":"Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. \r

","id":"20191223_Halalos_baleset_Nyirturanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce11f7a6-d811-4db3-8cce-eb30e0f7d805","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Halalos_baleset_Nyirturanal","timestamp":"2019. december. 23. 05:12","title":"Halálos baleset Nyírturánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc200c2-4872-44b9-9fa5-12bba2b05ba4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok minden nem lehet hozzáfűzni ehhez a videóhoz. ","shortLead":"Sok minden nem lehet hozzáfűzni ehhez a videóhoz. ","id":"20191222_Ime_az_egy_loeros_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc200c2-4872-44b9-9fa5-12bba2b05ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8b1ce5-cfed-49d1-b512-cdba31ee93e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Ime_az_egy_loeros_auto","timestamp":"2019. december. 22. 11:58","title":"Íme, az egy lóerős autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalban lévő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje jut tovább a horvátországi elnökválasztás második fordulójába.","shortLead":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata...","id":"20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfaaca2-8675-419f-a18f-cef6a240de21","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","timestamp":"2019. december. 22. 19:28","title":"Nincs meglepetés a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","shortLead":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","id":"20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bacd95-1a3f-49aa-8d88-59efbfad896f","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","timestamp":"2019. december. 22. 17:37","title":"Nagy bejelentésre készülhet Vilmos herceg és Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átadással egy időben elindult az első személyvonat Szentpétervárról Szevasztopolba.","shortLead":"Az átadással egy időben elindult az első személyvonat Szentpétervárról Szevasztopolba.","id":"20191223_vlagyimir_putyin_vasuti_hid_kijev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6cff-bdb3-432d-a951-3caf0eef7e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_vlagyimir_putyin_vasuti_hid_kijev","timestamp":"2019. december. 23. 16:40","title":"Személyesen Putyin avatott fel egy 19 kilométeres hidat a Krímben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]