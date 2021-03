Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c6e61d-a19b-4734-a958-b445bfdf3342","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész- és énekesnő kollégái virtuális koncertet szerveznek, hogy méltóképpen ünnepeljék meg fordulatos karrierjét.","shortLead":"A színész- és énekesnő kollégái virtuális koncertet szerveznek, hogy méltóképpen ünnepeljék meg fordulatos karrierjét.","id":"20210312_75_eves_lett_Liza_Minnelli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c6e61d-a19b-4734-a958-b445bfdf3342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a89b9e-b80e-4cf7-8652-bb15811ac141","keywords":null,"link":"/kultura/20210312_75_eves_lett_Liza_Minnelli","timestamp":"2021. március. 12. 15:06","title":"„Olyan, akár a főnix, kiterjeszti szárnyait és újjászületik” – 75 éves lett Liza Minnelli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rajtuk kívül 190 edző is megkapta az oltást, hogy zavartalanul végezhessék a felkészülést a tokiói nyári és a pekingi téli olimpiára. Elsőként a kajakosok apták meg a vakcinát.","shortLead":"Rajtuk kívül 190 edző is megkapta az oltást, hogy zavartalanul végezhessék a felkészülést a tokiói nyári és a pekingi...","id":"20210313_koronavirus_sportolok_oltasa_olimpikonok_olimpia_mob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c409e44-3da9-4522-b274-fa07f48770dd","keywords":null,"link":"/sport/20210313_koronavirus_sportolok_oltasa_olimpikonok_olimpia_mob","timestamp":"2021. március. 13. 13:52","title":"271 magyar olimpikont már beoltottak a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","id":"20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c643da-fde5-464a-9173-1eb6b1911853","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","timestamp":"2021. március. 12. 18:24","title":"Megerőszakoltak egy várandós nőt Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hazánkban sportoló szerb olimpiai bajnok a vétkes sofőr. ","shortLead":"Egy hazánkban sportoló szerb olimpiai bajnok a vétkes sofőr. ","id":"20210313_Kiderult_ki_okozott_balesetet_a_Blaha_Lujza_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1950e0a-3c4f-4b26-a777-fa423dd74fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210313_Kiderult_ki_okozott_balesetet_a_Blaha_Lujza_teren","timestamp":"2021. március. 13. 14:55","title":"Kiderült, ki okozott balesetet a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalat fele már korábban a felcsúti milliárdos cégcsoportjához került. ","shortLead":"A vállalat fele már korábban a felcsúti milliárdos cégcsoportjához került. ","id":"20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56470d66-fbb6-4f20-9b1c-48d4b0115e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","timestamp":"2021. március. 12. 11:39","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Tigáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát az Európai Gyógyszerügynökséggel.","shortLead":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát...","id":"20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53dc3f4-3852-45e0-a90e-5e1be6b4573a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","timestamp":"2021. március. 12. 14:22","title":"Euronews: Mégsem fogadja el az EU a kínai és az orosz oltást a közös igazoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi rendszerben nyárra nagy aránytalanságok lesznek a koronavírus elleni oltással való ellátottságban - érvelnek.","shortLead":"A jelenlegi rendszerben nyárra nagy aránytalanságok lesznek a koronavírus elleni oltással való ellátottságban...","id":"20210313_koronavirus_vakcina_europai_unio_csucstalalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3cd067-4e66-4a3f-87a5-7502045d60a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210313_koronavirus_vakcina_europai_unio_csucstalalkozo","timestamp":"2021. március. 13. 15:53","title":"Öt tagállam újragondolná az európai vakcinaelosztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]