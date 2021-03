Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga legyen saját szája íze szerinti chartát készíttetni. Tíz éve terjesztették a parlament elé az alaptörvényt.\r

","shortLead":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga...","id":"202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d0ec5-0375-4d97-a25d-743a3553a4eb","keywords":null,"link":"/360/202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","timestamp":"2021. március. 15. 11:00","title":"10 éves Orbán bunkósbotja, a kilencszer módosított \"gránitszilárdságú\" alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12242ed4-3fec-4637-931e-6d78003ea610","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormány úgy osztja a különféle, egykor magas érdemrendeket, mintha csomagban árusítanák őket az einstandolt Színház- és Filmművészeti Egyetem egy-egy zsíros pozíciójával. Érthető, ha az ember kínjában csak röhög ezen, de a valóság, ahogy az már lenni szokott, még ennél is rosszabb.","shortLead":"A kormány úgy osztja a különféle, egykor magas érdemrendeket, mintha csomagban árusítanák őket az einstandolt Színház...","id":"20210316_allami_dijak_marcius_15_kossuth_dij_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kossuth_dij_szarvas_jozsef_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12242ed4-3fec-4637-931e-6d78003ea610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8d81a8-2c0b-454d-9157-75179ed149c6","keywords":null,"link":"/360/20210316_allami_dijak_marcius_15_kossuth_dij_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kossuth_dij_szarvas_jozsef_szfe","timestamp":"2021. március. 16. 11:30","title":"Kovács Bálint: Azt hiszed, röhejesek az idei állami díjak? Tévedsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79804c31-ac64-43db-921c-49262b1d8b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő vezetési élménnyel kecsegtető újdonság közúton és versenyeken sem használható legálisan. ","shortLead":"Az elképesztő vezetési élménnyel kecsegtető újdonság közúton és versenyeken sem használható legálisan. ","id":"20210317_minden_szabalyra_fittyet_hany_az_uj_mclaren_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79804c31-ac64-43db-921c-49262b1d8b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a800b3-3595-47e1-9129-424c9a2c2723","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_minden_szabalyra_fittyet_hany_az_uj_mclaren_hiperauto","timestamp":"2021. március. 17. 06:41","title":"Minden szabályra fittyet hány az új McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85144758-7398-4e82-9063-34520762d3a7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatás résztvevői megvizsgálták Közép-Európa vízzel kapcsolatos és éghajlati viszonyait a római kortól napjainkig","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás résztvevői megvizsgálták Közép-Európa vízzel kapcsolatos és éghajlati viszonyait a római kortól...","id":"20210316_Egyre_pusztitobbak_Europaban_az_aszalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85144758-7398-4e82-9063-34520762d3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22724b0e-8180-4e55-9ea4-f9efc50c69c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_Egyre_pusztitobbak_Europaban_az_aszalyok","timestamp":"2021. március. 16. 16:50","title":"Az aszályok 2015 óta pusztítóbbak, mint az előző 2100 évben voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","shortLead":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","id":"20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd3f8b3-d498-4186-a34a-52657384e853","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","timestamp":"2021. március. 17. 05:59","title":"Újabb csúcson a koronavírus miatti halálozások száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","shortLead":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","id":"20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a028fe7-5e1d-4544-9b14-df875a962218","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","timestamp":"2021. március. 16. 17:45","title":"Négy uniós állam is gyárthat Szputnyik vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két tartományi választás után, hogy engedje át a terepet bajor kollégájának, amikor alig egy fél év múlva a kancellári tisztség lesz a tét.","shortLead":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két...","id":"20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5f38-840b-4059-9024-3fc12c8dd8e5","keywords":null,"link":"/360/20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","timestamp":"2021. március. 17. 07:24","title":"Merkel utódjában \"annyi a karizma, mint egy beosztott könyvelőben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon felül további 10 millió adag vakcinát szállít le az EU-nak.","shortLead":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon...","id":"20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b0f6b9-f48c-44f0-9e8d-fe211fa6e98a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","timestamp":"2021. március. 16. 11:22","title":"Hamarabb szállít az EU-nak 10 millió vakcinát a Biontech–Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]