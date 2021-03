Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava kikérte és megkapta a majdnem kétoldalas pályázatot.","shortLead":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava...","id":"20210323_ethnofitness_edzes_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443273e7-1a22-4426-bc2d-e81a6421201b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_ethnofitness_edzes_kasler","timestamp":"2021. március. 23. 07:27","title":"12 millió forintot adott Kásler az ethnofitness edzés kidolgozására, most kiderült, mi áll a pályázatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer jöhet létre. Aki kimarad, az végleg lemarad.","shortLead":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer...","id":"20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10423c-92a3-4109-b3a3-b188c8b6eb8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","timestamp":"2021. március. 23. 11:15","title":"A kárpótláshoz hasonló mozgás indulhat meg hamarosan a földpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lényegében az eredeti orosz leíráshoz igazították a magyart.","shortLead":"Lényegében az eredeti orosz leíráshoz igazították a magyart.","id":"20210322_szputnyik_v_orosz_vakcina_ogyei_alkalmazasi_eloiras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253ce0de-49f6-478f-95ff-b0bb5c20fd72","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_szputnyik_v_orosz_vakcina_ogyei_alkalmazasi_eloiras","timestamp":"2021. március. 22. 11:16","title":"Megváltozott a Szputnyik V vakcina alkalmazási előírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","shortLead":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","id":"20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c38d6-0ec8-4264-958a-ad0c20200d8f","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","timestamp":"2021. március. 22. 12:39","title":"Blikk: Megválik Berki Krisztiántól a Life TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"Balla Györgyi - Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett négyzetméter-alapú vásárlást vezet be. Több helyen már digitális megoldás is van erre. A kisboltoknak viszont pluszembert kell felvenniük, aki figyeli a be- és kimenőket. A kereskedelmi szakmát kérdeztük, mit gondolnak a miniszterelnök bejelentéséről, hogy a kamara javaslatára változhat a bolti szabályozás.","shortLead":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett...","id":"20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9ffb43-5bf8-4f2c-86bd-4a2b597a83cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","timestamp":"2021. március. 23. 15:35","title":"Ha focimeccsen lehet, akkor a kereskedelemben is – a boltosok várják a korlátozások átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezérigazgató szerint a szolgáltatás biztonsága egyelőre nincs veszélyben. A járvány kezdete óta 9 BKV-dolgozó hunyt el a fertőzés miatt.","shortLead":"A vezérigazgató szerint a szolgáltatás biztonsága egyelőre nincs veszélyben. A járvány kezdete óta 9 BKV-dolgozó hunyt...","id":"20210323_Tobb_mint_500_BKVdolgozo_van_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02192c-532a-477b-868a-ae28326631a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Tobb_mint_500_BKVdolgozo_van_karantenban","timestamp":"2021. március. 23. 19:54","title":"Több mint 500 BKV-dolgozó van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]