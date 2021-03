Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee0876e5-8da3-49c0-8a24-dbf89622d14d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világon vélhetően elsőként Új-Zéland biztosítana fizetett szabadságot, ha a terhesség bármely időszakában vetélésre kerül sor.

","shortLead":"A világon vélhetően elsőként Új-Zéland biztosítana fizetett szabadságot, ha a terhesség bármely időszakában vetélésre...","id":"20210325_UjZeland_veteles_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee0876e5-8da3-49c0-8a24-dbf89622d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c757cab-6f24-4d86-972e-e7d53692480c","keywords":null,"link":"/elet/20210325_UjZeland_veteles_szabadsag","timestamp":"2021. március. 25. 12:11","title":"Az elvetélt gyermek után is kérhetnek szabadságot a szülők Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyakori eset, hogy a károkozó robogós eltűnik és ilyenkor szinte lehetetlen a beazonosítása.

","shortLead":"Gyakori eset, hogy a károkozó robogós eltűnik és ilyenkor szinte lehetetlen a beazonosítása.

","id":"20210324_Felmillio_robogon_nincs_biztositas_pedig_millios_karteritesbe_futhat_bele_aki_balesetet_okoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee859a5a-b249-45da-a4a5-cb832fdd14b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Felmillio_robogon_nincs_biztositas_pedig_millios_karteritesbe_futhat_bele_aki_balesetet_okoz","timestamp":"2021. március. 24. 08:25","title":"Félmillió robogón nincs biztosítás, pedig milliós kártérítésbe futhat bele, aki balesetet okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zara Tindall szülése meglehetősen drámai volt.","shortLead":"Zara Tindall szülése meglehetősen drámai volt.","id":"20210324_Megszuletett_Erzsebet_kiralyno_tizedik_dedunokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588718f4-7008-42d8-a784-26a1a002af40","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Megszuletett_Erzsebet_kiralyno_tizedik_dedunokaja","timestamp":"2021. március. 24. 11:07","title":"Megszületett Erzsébet királynő tizedik dédunokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","shortLead":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","id":"20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34144121-1f27-4ed8-9cb2-c972ade35a32","keywords":null,"link":"/sport/20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","timestamp":"2021. március. 25. 07:13","title":"Vereséggel rajtolt az U21-es fociválogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","shortLead":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","id":"20210325_farkas_lohne_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f40479-6559-4feb-abed-e080c7794810","keywords":null,"link":"/elet/20210325_farkas_lohne_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 25. 14:25","title":"Videóra vették, ahogy farkas kocog át fényes nappal egy német kisvároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Koccant az autójával? Így lesz kevesebb fejfájás az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen is hatékony.","shortLead":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen...","id":"20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f06f89-325e-48d9-8ad3-ab17cb4bed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2021. március. 23. 18:33","title":"A Pfizer elkezdte tesztelni a szájon át szedhető koronavírus elleni gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]