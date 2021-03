Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.\r

","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő...","id":"20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779dee14-daa1-4f6c-9e2f-ef8a6f37bf96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","timestamp":"2021. március. 27. 17:22","title":"Bahreinben Verstappen szerezte meg a pole pozíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","shortLead":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","id":"20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863205e-164c-4b63-9a1c-cdf60ef38b80","keywords":null,"link":"/elet/20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","timestamp":"2021. március. 26. 12:25","title":"A hétvégéken a gyalogosoké lesz a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Több településen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség.","shortLead":" Több településen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség.","id":"20210327_Het_magyar_telepulesen_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe4fc1-b13e-4a35-9815-aae77b7d3f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Het_magyar_telepulesen_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2021. március. 27. 11:57","title":"Hét magyar településen egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte jövő beleszaladt.","shortLead":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte...","id":"20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee45fe-0e6b-4aaf-8124-739c6bf775e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","timestamp":"2021. március. 26. 14:34","title":"Több tucat halottja van egy vonatbalesetnek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ez csak egy céldátum volt. ","shortLead":"Eddig ez csak egy céldátum volt. ","id":"20210327_Kormanyrendeletben_rogzitette_a_kormany_hogy_aprilis_19en_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81cd936-4657-4403-a738-b98eb89118aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Kormanyrendeletben_rogzitette_a_kormany_hogy_aprilis_19en_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2021. március. 27. 16:58","title":"Kormányrendeletben rögzítette a kormány, hogy április 19-én nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyi tiltakozót lőttek agyon szombaton Mianmarban a hadsereg katonái. 60-100 között lehet a halálos áldozatok száma, ez az eddigi legvéresebb nap a februári katonai puccs óta. ","shortLead":"Több tucatnyi tiltakozót lőttek agyon szombaton Mianmarban a hadsereg katonái. 60-100 között lehet a halálos áldozatok...","id":"20210327_Gyilkos_hetvege_Mianmarban__a_legtobb_halalos_aldozat_a_puccs_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547a3da4-0828-4086-bcea-079ec29052bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Gyilkos_hetvege_Mianmarban__a_legtobb_halalos_aldozat_a_puccs_ota","timestamp":"2021. március. 27. 15:01","title":"Gyilkos hétvége Mianmarban – a legtöbb halálos áldozat a puccs óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","shortLead":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","id":"20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a979f6-ad7a-4189-a79f-b7e7e1b017fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","timestamp":"2021. március. 26. 16:03","title":"Óriási akkumulátor-meglepetéssel jöhet hétfőn a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9c3824-5e26-4010-a7c7-7a2001f0f8ca","keywords":null,"link":"/360/202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","timestamp":"2021. március. 26. 06:30","title":"Kornai János: Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]