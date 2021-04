Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","shortLead":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","id":"20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66e136-799f-4c11-97a1-2c56b7fc2aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 31. 08:54","title":"Kigyulladt egy devecseri raktár, gumi és műanyagbálák lángolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak, így a szervátültetetteket világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába sorolják.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak...","id":"20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05c21-4e27-424f-92a1-a0a7f161a85e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 10:33","title":"A szervátültetettek 45 százaléka még mindig nem kapott oltást, holott nagy szükségük lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","shortLead":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","id":"20210331_emberoles_papon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a51acd3-dc8a-4d38-8ef7-c6c5029515ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_emberoles_papon","timestamp":"2021. március. 31. 19:01","title":"Megfojthatta szállásadóját egy férfi Papon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg kisebb lesz a képernyőjük tetején meghúzódó szenzorsziget, de néhány újabb pletyka is előkerült.","shortLead":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg...","id":"20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef7837a-f0e6-4c50-8196-227c4ad4699f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","timestamp":"2021. március. 30. 12:03","title":"Hogy milyen lesz az iPhone 13? Egy sor újdonság szivárgott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","shortLead":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","id":"20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117ed5d6-78e4-40ad-9db8-845dc676c293","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","timestamp":"2021. március. 31. 05:54","title":"Az állam a Mediaworks elnökét ültetné be a Richter igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22cf716-99e8-4d68-9295-91a42582c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a megbetegedés az intézményekben.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés az intézményekben.","id":"20210330_bezaras_bolcsode_zuglo_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22cf716-99e8-4d68-9295-91a42582c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e74616-3e68-454e-a202-2777aea1337b","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_bezaras_bolcsode_zuglo_jarvany","timestamp":"2021. március. 30. 16:18","title":"Bezárnak a bölcsődék Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","shortLead":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","id":"20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71c59a-8f55-4ae4-984a-2a85c596f299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","timestamp":"2021. március. 31. 11:21","title":"Lencsevégre kaptuk 2021 legszebb felnijét, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem pénzigényes procedúra, ráadásul a kimenetele is rendkívül bizonytalan. Így legfeljebb csak akkor lépünk be egy tárgyalóterembe, ha mindenképpen szükséges. Szerencsére ma már van mód arra, hogy elkerüljük a sok esetben több évig elhúzódó bírósági eljárást, annál összehasonlíthatatlanul rövidebb idő, akár néhány hét vagy hónap alatt megnyugtatóan rendezhetjük jogvitánkat.","shortLead":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem...","id":"mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5542f36-0456-43fa-a918-530dda5b52cc","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","timestamp":"2021. március. 31. 07:30","title":"Gyorsan akar pontot tenni jogvitája végére? Per helyett van más megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]