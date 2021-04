Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","shortLead":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","id":"20210406_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7251c8c9-7614-41d4-9f56-35a3125eba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. április. 06. 08:56","title":"170 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","shortLead":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","id":"20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1633a87-fac3-4656-9510-13cf0419568b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","timestamp":"2021. április. 07. 13:52","title":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban már az első kampányanyagokat is bedobták a postaládákba.","shortLead":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban...","id":"20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe14f51-95e2-4acb-b2a9-a872ce90ceac","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 07. 19:43","title":"Czeglédy Csabát indítja a DK a szombathelyi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","shortLead":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","id":"202113_viselheto_pszichologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcab7e57-76ee-4ef8-8673-6d99e3c542a9","keywords":null,"link":"/360/202113_viselheto_pszichologus","timestamp":"2021. április. 06. 17:45","title":"Mindenkinek jól jöhet egy pszichológus – főleg, ha a csuklón viselhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9595fa-72dc-4439-bacb-faa27dc86d55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környéken bámészkodó turistákat evakuálni kellett.","shortLead":"A környéken bámészkodó turistákat evakuálni kellett.","id":"20210406_izland_vulkan_kitores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9595fa-72dc-4439-bacb-faa27dc86d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1e442c-15eb-4f2f-b503-b5766102712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_izland_vulkan_kitores","timestamp":"2021. április. 06. 11:35","title":"Új hasadékon tör a láva a felszínre Izlandon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","id":"20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609500f1-df6e-4831-bdb2-160c9ca16c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","timestamp":"2021. április. 07. 09:21","title":"Magyar designer csapta le a legújabb autók tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jan Blatny már a harmadik egészségügyi tárcavezető volt a Babis-kormányban.","shortLead":"Jan Blatny már a harmadik egészségügyi tárcavezető volt a Babis-kormányban.","id":"20210407_Menesztettek_a_cseh_egeszsegugyi_minisztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aece7859-313f-4c9f-8f6b-5e2e6b234a74","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Menesztettek_a_cseh_egeszsegugyi_minisztert","timestamp":"2021. április. 07. 15:51","title":"Menesztették a cseh egészségügyi minisztert, aki nem engedélyezte a kínai és orosz vakcinák használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","shortLead":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","id":"20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8c80fd-e842-4d71-8d51-03f7fc4ef34f","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","timestamp":"2021. április. 06. 08:54","title":"Mennyi dráma fér egy online tanórába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]