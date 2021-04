Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","shortLead":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","id":"20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b95eb-d0e9-4eba-9de2-c5f81ceb0049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","timestamp":"2021. április. 08. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: a Toyota GR Yaris a Nordschleifén is bizonyított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","shortLead":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","id":"202113_viselheto_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcab7e57-76ee-4ef8-8673-6d99e3c542a9","keywords":null,"link":"/360/202113_viselheto_pszichologus","timestamp":"2021. április. 06. 17:45","title":"Mindenkinek jól jöhet egy pszichológus – főleg, ha a csuklón viselhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A szelet nem tudjuk irányítani, de a vitorlánkat igen. A magyar kormány azonban nem a vitorlával volt elfoglalva, hanem Fekete Pákót bömböltette a fedélzeti kantinban. Vélemény. ","shortLead":"A szelet nem tudjuk irányítani, de a vitorlánkat igen. A magyar kormány azonban nem a vitorlával volt elfoglalva, hanem...","id":"20210407_Tota_W_Kanyarban_elozunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5224ee-9eea-4ecc-bebc-12ed5c850eb3","keywords":null,"link":"/360/20210407_Tota_W_Kanyarban_elozunk","timestamp":"2021. április. 07. 14:00","title":"Tóta W.: Kanyarban előzünk, Szent Mihály lován","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","shortLead":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","id":"20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecce9a-76de-4daa-92a4-d4dfdd5cb404","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Marad a maszkviselés és a távolságtartás: április 19-ig meghosszabbították a védelmi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","shortLead":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","id":"20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519362e2-05cd-442b-a5be-af3eadecbb2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 13:52","title":"Az orvoskamara több pontban magyarázza, miért lenne fontos, hogy a kormánytól független újságírók bemehessenek a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","shortLead":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","id":"20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be862e-d9a3-448c-a572-ca156ec5f2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","timestamp":"2021. április. 07. 11:21","title":"A Seat felfrissíti az Ibizát és az Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több gyerek kerül kórházba a harmadik hullámban Velkey György szerint.","shortLead":"Sokkal több gyerek kerül kórházba a harmadik hullámban Velkey György szerint.","id":"20210406_koronavirus_gyerekek_velkey_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e97f81b-575d-4c2a-8cc0-1881e50624b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_gyerekek_velkey_gyorgy","timestamp":"2021. április. 06. 21:44","title":"Koronavírusos babákat is kezelnek, gyerekeket is kell lélegeztetni a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]