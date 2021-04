Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","id":"20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6ff68-75b1-430a-ba68-cd71ca5139be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","timestamp":"2021. április. 07. 11:40","title":"Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Újra kinyithat minden bolt szerdától, ám korlátozzák, hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzlethelyiségben. Ez a most hatályba lépő szabályozás lényege, megnéztük, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Újra kinyithat minden bolt szerdától, ám korlátozzák, hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzlethelyiségben. Ez a most...","id":"20210406_vasarlas_korlatozas_uj_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae20347-5a04-43de-80ca-95ab3e47af89","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_vasarlas_korlatozas_uj_szabalyok","timestamp":"2021. április. 06. 17:30","title":"Így vásárolhatunk szerdától a boltokban, piacokon, plázákban, áruházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést kért a frontvonalban küzdő mentődolgozók felé.","shortLead":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést...","id":"20210406_mentos_feljelentes_hamburger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bce2dee-8d57-4a44-b3cd-aa3307bb0da9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mentos_feljelentes_hamburger","timestamp":"2021. április. 06. 14:55","title":"Feljelentettek egy mentőst, amiért ebédet vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","shortLead":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","id":"20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d31720-391d-4411-bcc9-05dedc2662ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","timestamp":"2021. április. 06. 10:17","title":"Több centi hó hullott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét, a párbeszédhez pedig hozzátartozik, ha időnként nem értünk egyet a másikkal.","shortLead":"A szervezet szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét, a párbeszédhez pedig hozzátartozik, ha...","id":"20210407_szivarvanycsaladokert_alapitvany_petry_zsolt_hertha_bsc_gulacsi_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822331d-108a-48b4-bb1f-8aa370d26aeb","keywords":null,"link":"/elet/20210407_szivarvanycsaladokert_alapitvany_petry_zsolt_hertha_bsc_gulacsi_peter","timestamp":"2021. április. 07. 13:19","title":"Nem örül Petry Zsolt elbocsátásának a Szivárványcsaládokért Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae9bd76-0a24-4c2b-9bc5-4245cf4a37da","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Miért fontos a vállalati fenntarthatóság? Milyen intézkedésekre van szükség a cégek energiahatékonyabb működéséhez? Azt néztük meg, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy olyan nagyvállalatnak, amely a modern technológiák használatával igyekszik elérni a lehető legkevesebb károsanyag kibocsátást. Ilyen, amikor nem csak a köd zöld, hanem valódi és hatékony környezetvédelmi fejlesztések történnek.","shortLead":"Miért fontos a vállalati fenntarthatóság? Milyen intézkedésekre van szükség a cégek energiahatékonyabb működéséhez? Azt...","id":"jungheinrich_20210407_Megvalositott_vallalati_fenntarthatosag_amikor_nem_csak_a_kod_zold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae9bd76-0a24-4c2b-9bc5-4245cf4a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a69c3-1b92-4929-b282-95e7e8edd35f","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210407_Megvalositott_vallalati_fenntarthatosag_amikor_nem_csak_a_kod_zold","timestamp":"2021. április. 07. 11:30","title":"Megvalósított vállalati fenntarthatóság: amikor nem csak a köd zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2,5 millió vakcina árát várja még a Pfizer.","shortLead":"2,5 millió vakcina árát várja még a Pfizer.","id":"20210406_Izrael_Pfizer_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6225be34-b1ca-4890-876c-461856054522","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_Izrael_Pfizer_vakcina","timestamp":"2021. április. 06. 11:24","title":"Nem fizetett Izrael a Pfizernek, leállították a vakcinák szállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt iPhone-okat. Ezzel függ össze, hogy májusban már el is kezdik a következő generációs Bionic chipek gyártását.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt...","id":"20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2cbbbf-1e6b-498d-8aec-88f264bb3db2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","timestamp":"2021. április. 06. 10:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már gyártják az Apple új iPhone-os chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]