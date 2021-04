Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","shortLead":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","id":"20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b496e9f-40e7-4275-8759-9fd5c581e860","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","timestamp":"2021. április. 08. 15:16","title":"Ketten meghaltak egy balesetben az 1-es főúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki áldozatok között sorolták fel, asztmája volt.","shortLead":"A csütörtöki áldozatok között sorolták fel, asztmája volt.","id":"20210409_koronavirus_elhunyt_14_eves_lany_asztma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b7e468-f9e9-4fe1-aeb1-bc1e26e8e3d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_elhunyt_14_eves_lany_asztma","timestamp":"2021. április. 09. 11:13","title":"Elhunyt egy 14 éves lány, ő a legfiatalabb áldozata a koronavírus-járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","shortLead":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","id":"20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725b57b-6404-4122-89ad-d251b2d131c5","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","timestamp":"2021. április. 08. 18:20","title":"Nevet vált a CIB alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A facebookos adatszivárgás után egy másik közösségi oldalnál is komoly probléma ütötte fel a fejét.","shortLead":"A facebookos adatszivárgás után egy másik közösségi oldalnál is komoly probléma ütötte fel a fejét.","id":"20210409_linkedin_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b8bf28-f548-497f-add8-03c70281c533","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_linkedin_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_kozossegi_media","timestamp":"2021. április. 09. 11:33","title":"500 millió LinkedIn-felhasználó adatát árulják a weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók termékei milyen mellékhatást váltanak ki az emberből.","shortLead":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók...","id":"20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2408f33-4bcf-4f73-a65a-c0ccb29fc73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","timestamp":"2021. április. 08. 11:33","title":"Több mellékhatást tapasztalnak azok, akiket Modernával oltottak, mint akik a Pfizer vakcináját kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt: a filmben idézett szakértők szerint az alkotás ugyan a műtermében született, de a mester csak „közreműködött” az elkészítésében.","shortLead":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt...","id":"20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bd3991-924c-47c0-957b-3e34a6a2ae83","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","timestamp":"2021. április. 08. 13:09","title":"Diplomáciai feszültséget okozott, hogy talán nem is Da Vinci festette a világ legdrágább képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","shortLead":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","id":"20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3fcd7-443b-4290-b365-d51ca45347b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","timestamp":"2021. április. 09. 18:13","title":"Gyurcsány Ferenc: \"Nem lesz itt baj. Meggyógyulok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 09. 13:30","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]