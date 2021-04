Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a határidő, ami alatt válaszolnia kellett volna a gyógyszercégnek. ","shortLead":"Lejárt a határidő, ami alatt válaszolnia kellett volna a gyógyszercégnek. ","id":"20210411_Az_olasz_Corriere_ujsag_szerint_az_AstraZeneca_egyelore_nem_valaszol_az_EUnak_hol_vannak_az_oltasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025ffab7-2a32-4df7-a992-4d8c3ffbdd96","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_Az_olasz_Corriere_ujsag_szerint_az_AstraZeneca_egyelore_nem_valaszol_az_EUnak_hol_vannak_az_oltasok","timestamp":"2021. április. 11. 21:11","title":"Az olasz Corriere szerint az AstraZeneca egyelőre nem válaszol az EU-nak, mikor szállít elegendő vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A különböző vakcinákkal oltott emberek saját támogató csoportokat hoztak létre a közösségi médiában. Miközben egyre erősödik az azonos oltóanyagot kapottak közös identitása, az általános vakcinairigységet lassan felváltja az irigység azokra, akik a megbízhatóbbnak vélt Pfizer/Moderna vakcinákat kapták.","shortLead":"A különböző vakcinákkal oltott emberek saját támogató csoportokat hoztak létre a közösségi médiában. Miközben egyre...","id":"20210411_Szputnyikos_vagy_Astras_vagy_Kozos_identitasok_alakulnak_az_oltasok_alapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbad2861-5614-46d0-8162-962d506c0719","keywords":null,"link":"/360/20210411_Szputnyikos_vagy_Astras_vagy_Kozos_identitasok_alakulnak_az_oltasok_alapjan","timestamp":"2021. április. 11. 13:30","title":"Szputnyikos vagy Astrás vagy? Közös identitások alakulnak az oltások alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","shortLead":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","id":"20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cceff26-7c97-4ee5-a944-84bebdd33617","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. április. 11. 17:05","title":"220 milliót nyert valaki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami gyorsan alátámasztotta ezt az állítást.","shortLead":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami...","id":"20210410_budapest_pentek_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe28ad-6d05-4975-bb97-3c0510fffaa9","keywords":null,"link":"/elet/20210410_budapest_pentek_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 10. 10:08","title":"“November óta alig találkoztam emberekkel, ennyi kockázatot vállalhatok” - kirajzott az utcára Budapest péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett kutatást a magyarok utazási kedvéről.","shortLead":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett...","id":"20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f5a68-f714-43c3-bdfb-a5f1d7561255","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","timestamp":"2021. április. 12. 06:15","title":"A tavalyinál is drágább lesz idén nyáron a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha addig sikerül beoltani a hazai lakosság 60-80 százalékát. A koronavírus brit variánsa egyre több 30-40 évest betegít meg súlyosan - figyelmeztetett a doktor.","shortLead":"Ha addig sikerül beoltani a hazai lakosság 60-80 százalékát. A koronavírus brit variánsa egyre több 30-40 évest betegít...","id":"20210410_Szlavik_Talany_nyarra_elerhetjuk_a_nyajimmunitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b740b2c-030c-4d6b-895e-af78c47fe1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Szlavik_Talany_nyarra_elerhetjuk_a_nyajimmunitast","timestamp":"2021. április. 10. 15:33","title":"Szlávik János: Talán nyárra elérhetjük a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","shortLead":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","id":"20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f6e26-8de6-465b-8f03-b28856dbf975","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","timestamp":"2021. április. 10. 17:03","title":"Medgyessy szerint hibázott a DK, amikor a keleti vakcinák ellen beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff5224-be21-4b6b-b20a-4df67c60e820","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szovjet–magyar szocializmus hétköznapi és kulisszák mögötti világába pillanthatunk be Kulcsár István Gyilkosság a magyar követségen című regényében.","shortLead":"A szovjet–magyar szocializmus hétköznapi és kulisszák mögötti világába pillanthatunk be Kulcsár István Gyilkosság...","id":"202114_konyv__nem_krimirajongoknak_ajanlott_kulcsar_istvan_gyilkossag_amagyar_kovetsegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22ff5224-be21-4b6b-b20a-4df67c60e820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db89e-63e9-4e30-b018-f3bb4ed30ea3","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__nem_krimirajongoknak_ajanlott_kulcsar_istvan_gyilkossag_amagyar_kovetsegen","timestamp":"2021. április. 11. 13:45","title":"Egy moszkvai gyilkosság, ami feltárja a közelmúltunk faramuci históriáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]