[{"available":true,"c_guid":"bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli a járványról szóló híreket, kívülről fújja a választ.","shortLead":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli...","id":"20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e8680b-c7ed-4fb1-b488-e918da052d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 12:58","title":"Operatív törzs: A védettségi igazolvány nem mentesít a karanténkötelezettség alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","shortLead":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","id":"20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec51f7-5e07-464d-aaf2-456a490bff30","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","timestamp":"2021. április. 15. 09:53","title":"Biztonsági őrök támadtak egy legénybúcsúzó társaságra Siófokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszélnünk kell a negyedik hullámról, ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy be fog következni – indítja Kemenesi Gábor víruskutató a Portfolio.hu-n megjelent cikkét, amelyben középtávú előrejelzést ad a járvány alakulásáról.

","shortLead":"Beszélnünk kell a negyedik hullámról, ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy be fog következni – indítja Kemenesi...","id":"20210415_kemenesi_gabor_viruskutato_koronavirus_elorejelzes_negyedik_hullam_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389ac60a-7755-48a2-9df7-5b4e57d4476e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_kemenesi_gabor_viruskutato_koronavirus_elorejelzes_negyedik_hullam_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 12:30","title":"Kemenesi Gábor szerint fel kell készülni a vírus visszatérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","shortLead":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","id":"20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ad259-86e5-42d8-9f6e-dc915defc7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","timestamp":"2021. április. 14. 17:41","title":"Gázpisztollyal lövöldöztek Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","shortLead":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","id":"20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa026537-523f-49f9-af77-692abe278989","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 14. 17:58","title":"Továbbra is magas a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30ad274-18d4-444f-90b4-4145b7c94e4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub szerint a férfi ivott, mielőtt autóba ült.","shortLead":"Az RTL Klub szerint a férfi ivott, mielőtt autóba ült.","id":"20210414_Komaban_van_orkenyi_ferfi_vasuti_sinek_Dabas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e30ad274-18d4-444f-90b4-4145b7c94e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087fc9d4-ec96-4216-bb85-4b242c81f4f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Komaban_van_orkenyi_ferfi_vasuti_sinek_Dabas","timestamp":"2021. április. 14. 20:51","title":"Kómában van az örkényi férfi, aki a vasúti sínekre hajtott Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dúsgazdag emberek radikális életmódváltására is szükség van a klímaváltozás megfékezéséhez – figyelmeztetnek brit szakemberek egy friss jelentésben, amely szerint a legvagyonosabb 1 százalék kétszerannyi szén-dioxidot termel, mint a legszegényebb 50 százalék együttvéve.","shortLead":"A dúsgazdag emberek radikális életmódváltására is szükség van a klímaváltozás megfékezéséhez – figyelmeztetnek brit...","id":"20210416_kornyezetvedelem_szennyezo_elit_szendioxid_karbonlabnyom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4f0fdc-5254-4603-8dc3-63d816c26505","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_kornyezetvedelem_szennyezo_elit_szendioxid_karbonlabnyom","timestamp":"2021. április. 16. 07:03","title":"Ismerjen meg egy új csoportot a társadalomban: a szennyező elit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és fizetésből élő tagjainál egyszerre jelentkezik a járvány veszélye\".","shortLead":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és...","id":"20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1707d4f2-a1ee-4e69-b223-5b9229a9b639","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. április. 14. 12:16","title":"Öt szakszervezet is azt kéri a kormánytól, hogy ne nyissanak újra az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]