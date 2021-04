Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","shortLead":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","id":"202115_planum_lignum_irany_abalaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e2609-1b96-439d-9bc8-0e08d22ef4d2","keywords":null,"link":"/360/202115_planum_lignum_irany_abalaton","timestamp":"2021. április. 18. 11:10","title":"Újabb milliárdos építkezne a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis stúdiót. Hamarosan induló műsorát a YouTube-on, a Facebookon és podcast formájában is lehet majd követni. ","shortLead":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis...","id":"20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56ae32-1dbd-4e63-aa9f-c9d8fb3cd515","keywords":null,"link":"/elet/20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2021. április. 17. 14:50","title":"A YouTube-on indít saját műsort Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555c0148-cbf9-474d-a056-7ea24f7d9071","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Najev ukrán hadműveleti parancsnok szerint Oroszország csak erődemonstrációt tart.","shortLead":"Szergej Najev ukrán hadműveleti parancsnok szerint Oroszország csak erődemonstrációt tart.","id":"20210417_oroszorszag_hadihajok_fekete_tenger_hadgyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555c0148-cbf9-474d-a056-7ea24f7d9071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9684b0-54f1-4d34-9eee-e022de48446b","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_oroszorszag_hadihajok_fekete_tenger_hadgyakorlat","timestamp":"2021. április. 17. 17:35","title":"Tucatnyinál is több orosz hadihajó indult a Fekete-tengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szóvivője jelentette be Twitteren, hogy beoltották a német kancellárt.","shortLead":"A szóvivője jelentette be Twitteren, hogy beoltották a német kancellárt.","id":"20210416_Angela_Merkelt_AstraZeneca_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e109f0a6-cedf-4128-b93c-583396c5b06d","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Angela_Merkelt_AstraZeneca_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 16:14","title":"AstraZeneca-vakcinával oltották be Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16efb83-f01b-47a4-9952-1fd0a6c51546","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ekkora különbséggel még soha nem nyert a magyar válogatott Olaszország ellen.","shortLead":"Ekkora különbséggel még soha nem nyert a magyar válogatott Olaszország ellen.","id":"20210416_vb_selejtezo_kezilabda_noi_olaszorszag_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16efb83-f01b-47a4-9952-1fd0a6c51546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f67a2b5-689b-40b2-883d-bece876f579e","keywords":null,"link":"/sport/20210416_vb_selejtezo_kezilabda_noi_olaszorszag_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 16. 19:04","title":"Vb-selejtező: huszonhét góllal verte a magyar női kéziválogatott az olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta saját kormányának tagjait is, amikor Palkovics Lászlóra bízta a Fudan Egyetem és a Diákváros megvalósításának koordinálását.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta...","id":"20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde2f9af-d86b-4b14-93f0-c1f996c86968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. április. 17. 12:31","title":"Karácsony: Saját embereit sem kíméli a kormány, hogy lakájtempóban kiszolgálja a kínai gazdasági-politikai érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyermekeiről pornográf fényképeket is készített, melyeket továbbküldött az interneten. 25 évet is kaphat.","shortLead":"A férfi a gyermekeiről pornográf fényképeket is készített, melyeket továbbküldött az interneten. 25 évet is kaphat.","id":"20210416_szexualis_eroszak_gyermekpornografia_kiskoru_veszelyeztetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864e9a12-7cb2-42b6-a181-4acaf9c86131","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_szexualis_eroszak_gyermekpornografia_kiskoru_veszelyeztetese","timestamp":"2021. április. 16. 16:16","title":"Továbbra sem szabadulhat a solti férfi, aki videóra vette, amint saját lányával szexel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]