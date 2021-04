Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","shortLead":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","id":"20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0be5383-df01-46fb-aa73-3c3f0ceff7f4","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","timestamp":"2021. április. 18. 12:54","title":"Új helyszínnel bővül a Forma-1 versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","shortLead":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","id":"20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd600b-84ec-41ed-973a-5b1ce0e5d77e","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","timestamp":"2021. április. 18. 16:11","title":"Műemléki felújításokat díjaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2f1eb4-0048-45fd-83aa-0b331fae483c","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több fejlesztés lát napvilágot, amelyek alapja az élelmiszer-hulladék. A kérdés egyedül az: amilyen környezetbarát a végeredmény, nem annyira szennyező-e az előállítása.","shortLead":"Egyre több fejlesztés lát napvilágot, amelyek alapja az élelmiszer-hulladék. A kérdés egyedül az: amilyen...","id":"20210418_Mi_mindent_allitanak_elo_elelmiszerhulladekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2f1eb4-0048-45fd-83aa-0b331fae483c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d786784a-e19a-4980-9931-38b589e2c8f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Mi_mindent_allitanak_elo_elelmiszerhulladekbol","timestamp":"2021. április. 18. 18:00","title":"Szájmaszk, tégla, műbőr és kozmetikum is lehet abból, amit kidobunk a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított szökésben van.","shortLead":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított...","id":"20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b223524-fd56-4aa0-9542-d8c911e3ccd2","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","timestamp":"2021. április. 18. 17:05","title":"Több embert agyonlőtt egy fegyveres Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f8909e-b4a0-46a3-b13c-9e65f98f32e0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több jel utal arra, hogy az eddig elsősorban számítógépekben és telefonokban utazó Apple belátható időn belül megjelenik a járművek piacán is. Egyelőre csak annyi tűnik biztosnak, hogy az Apple Car önvezető lesz, s hogy rengeteg újdonsággal lepi meg az autósokat.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy az eddig elsősorban számítógépekben és telefonokban utazó Apple belátható időn belül...","id":"202115__apple_car__onvezetok_es_vetelytarsak__virtualis_vilag__zorog_aharaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8909e-b4a0-46a3-b13c-9e65f98f32e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ccce79-a8e0-4fbe-87f5-6a3f4fbfa7b6","keywords":null,"link":"/360/202115__apple_car__onvezetok_es_vetelytarsak__virtualis_vilag__zorog_aharaszt","timestamp":"2021. április. 18. 08:15","title":"Jön az Apple, és felforgatja az autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","shortLead":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","id":"20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d99ecb-66df-4424-8dff-b4b8cc5d6210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","timestamp":"2021. április. 18. 11:25","title":"Hétfőtől új menetrend lesz a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","shortLead":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","id":"20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fac67c-794d-4858-aa80-4da9cb47559f","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","timestamp":"2021. április. 17. 15:12","title":"Kásler Miklós személyesen adta át a Szent Ferenc Kórház poszt-Covid részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg amerikai kutatók korábbi vizsgálatok eredményeit. Az ezzel kapcsolatos fontos küszöbértékek a 34., a 60. és a 78. életév. ","shortLead":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg...","id":"202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fad30f2-f444-45a8-98d6-cea874f1b0c2","keywords":null,"link":"/360/202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","timestamp":"2021. április. 18. 13:40","title":"34, 60 és 78 évesen történik korszakváltás a szervezetünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]