[{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megkapta az államtól a VIII. kerületi épületegyüttest, most beindult a tervezés.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megkapta az államtól a VIII. kerületi épületegyüttest, most beindult a tervezés.","id":"20210420_egyetemi_campus_viii_kerulet_pazmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9430af9-3dc7-4cf5-a411-5265295ae8be","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_egyetemi_campus_viii_kerulet_pazmany","timestamp":"2021. április. 20. 11:51","title":"Egyetemi campust alakítanának ki a Magyar Rádió volt épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.","shortLead":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de...","id":"20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc27b3-095d-41a7-a90d-765a92731de2","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","timestamp":"2021. április. 21. 10:14","title":"Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon pedig továbbra is kevés a diák. ","shortLead":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon...","id":"202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d759e1-25ce-48f6-bf6c-b457fdd825dd","keywords":null,"link":"/360/202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","timestamp":"2021. április. 19. 13:00","title":"Mesterdiploma vagy pénzkeresés? Az informatikusok az utóbbit választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","id":"20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015907e-3955-4348-b815-0f753307cc7a","keywords":null,"link":"/elet/20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","timestamp":"2021. április. 19. 13:31","title":"Strandon szállt le egy II. világháborús repülő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31417fe-e4fb-48c0-99c9-4192401ea65a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A kezelésben minden nap számít és az oltást is komolyan kell venni, mondja a Facebook-aktivitása révén közismertté vált hétgyermekes gyöngyösi háziorvos, aki pártolja a vakcinaválasztás jogát. Sokoldalú ember, például forgatókönyv- és drámaírást tanul.","shortLead":"A kezelésben minden nap számít és az oltást is komolyan kell venni, mondja a Facebook-aktivitása révén közismertté vált...","id":"202115_mango_gabriella","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d31417fe-e4fb-48c0-99c9-4192401ea65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415164e9-b41d-4e8b-af87-fe9b73d733d8","keywords":null,"link":"/360/202115_mango_gabriella","timestamp":"2021. április. 20. 07:00","title":"Mangó Gabriella háziorvos: Belejöttek a betegek a „Facebook-rendelő” használatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","timestamp":"2021. április. 21. 07:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, de mégsem szólnak előre: mindent a várandósság alatt kialakuló aranyérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","shortLead":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","id":"20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4fd68-fcfb-427d-b83e-5df3884a9d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","timestamp":"2021. április. 19. 18:15","title":"Németh Zsolt lett az Európa Tanács demokráciával foglalkozó parlamenti szakbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71c3f73-ead0-4569-808d-48f82cd4f2cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal lány késsel támadt két emberre.","shortLead":"A fiatal lány késsel támadt két emberre.","id":"20210421_Rendor_lelott_afroamerikai_lany_Columbus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b71c3f73-ead0-4569-808d-48f82cd4f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8162c9e5-5d3f-49d2-8e08-228bcb31d194","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Rendor_lelott_afroamerikai_lany_Columbus","timestamp":"2021. április. 21. 09:34","title":"Egy rendőr lelőtt egy 16 éves afroamerikai lányt Columbusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]