Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","shortLead":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","id":"20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec1281-5721-4f37-bc32-072090a7b6e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","timestamp":"2021. április. 21. 10:33","title":"Vége a kifogásnak: nem fog lemerülni az akku a Google Meet találkozókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2","c_author":"Gergely Márton, Dobszay János","category":"360","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14548398-16ec-412a-a0d5-2988582c3eeb","keywords":null,"link":"/360/202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","timestamp":"2021. április. 22. 11:00","title":"Orbán áthelyezi a súlypontot: az orosz botrányok miatt Kínának árulja ki az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schanda Tamás szerint az LMP-s Ungár Péter és a párbeszédes Szabó Tímea Gyurcsány Ferenc parancsára cselekednek.","shortLead":"Schanda Tamás szerint az LMP-s Ungár Péter és a párbeszédes Szabó Tímea Gyurcsány Ferenc parancsára cselekednek.","id":"20210421_kinai_egyetem_szabo_timea_ungar_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a9599a-a197-4045-abd6-cf5e701549ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kinai_egyetem_szabo_timea_ungar_peter","timestamp":"2021. április. 21. 18:21","title":"Pont a kínai egyetemről kérdező képviselőknek sikerült kommunistáznia egyet Schanda államtitkárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, felfedezésüket szabadalmaztatták.","shortLead":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi...","id":"20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b85f3-b440-4039-94a8-51384daf2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","timestamp":"2021. április. 22. 10:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a szén-dioxid hasznosítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a96d7c-e417-40df-a39d-f171434e6a46","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Körhintával és a Szerelemmel aratta a leghangosabb sikereit a világ legjelentősebb filmfesztiválján a múlt héten elhunyt Törőcsik Mari, ám a cannes-i legjobb színésznő díjára sok évet, 1976-ig kellett várnia, amikor a Déryné, hol van? címszerepéért megkapta.\r

\r

","shortLead":"A Körhintával és a Szerelemmel aratta a leghangosabb sikereit a világ legjelentősebb filmfesztiválján a múlt héten...","id":"20210420_Szarnyalasi_naplo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a96d7c-e417-40df-a39d-f171434e6a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f06f32-8348-4ab2-a659-15f1871013cd","keywords":null,"link":"/360/20210420_Szarnyalasi_naplo","timestamp":"2021. április. 21. 17:00","title":"Első főszerepére nehezen találták meg Törőcsik Marit, aztán filmtörténetet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan a megelőzésre kerül a hangsúly.","shortLead":"Boris Johnson sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan a megelőzésre kerül a hangsúly.","id":"20210420_boris_johnson_egyesult_kiralysag_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc327f-1b89-4330-8d89-ebad6407ac3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_boris_johnson_egyesult_kiralysag_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. április. 20. 19:17","title":"Két koronavírus elleni gyógyszert is forgalomba akar hozni a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény, viszont 20 millió forintos mérlegfőösszeg fölött majdnem minden szervezetről az Állami Számvevőszék készít évente jelentést.","shortLead":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló...","id":"20210421_civiltorveny_visszavonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27bc1d-b16a-4912-952a-269c4b699ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civiltorveny_visszavonas","timestamp":"2021. április. 21. 08:26","title":"Visszavonja a kormány a civiltörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait. Miközben rejtély, mit tervez az orosz állami nagytulajdonos a céggel, a magyar kormány – látszólag – elhatárolódik az eseményektől.","shortLead":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait...","id":"20210421_Dunaferr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da538a6d-7c7f-4fb3-82a0-c362491f8c7a","keywords":null,"link":"/360/20210421_Dunaferr","timestamp":"2021. április. 21. 15:00","title":"Állami beavatkozásra lehet jó ürügy a zavaros Dunaferr-belháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]