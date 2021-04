Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","shortLead":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","id":"202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37097d28-37fc-4550-9b24-da63aba9c82c","keywords":null,"link":"/360/202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","timestamp":"2021. április. 22. 14:00","title":"Család- vagy kerékpárosbarát védjegy is jöhet a hazai vendéglátásban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","shortLead":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","id":"20210422_budapest_oltasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e317cb3-7ade-4401-8e36-0f5fa7451f76","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_budapest_oltasok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 22. 17:08","title":"Budapest maga vizsgáltatja meg az oltások hatékonyságát 1500 embernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","shortLead":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","id":"20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5bf1bd-ccf5-4f50-b82b-72cead669ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","timestamp":"2021. április. 22. 20:03","title":"Négy életképes embriót hoztak létre a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvúk megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0283b48-8bb8-4a5d-9db2-24448cc3d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai Új-Skóciában élő orgonaművész a járvány miatt nem tud hazajönni barátja temetésére, noha ez volt Törőcsik Mari kívánsága. Videót készített az emlékére.\r

\r

","shortLead":"A kanadai Új-Skóciában élő orgonaművész a járvány miatt nem tud hazajönni barátja temetésére, noha ez volt Törőcsik...","id":"20210421_Varnus_Xaver_egy_baratjaval_eljatszotta_Torocsik_Mari_kedvenc_slageret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0283b48-8bb8-4a5d-9db2-24448cc3d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747226-b78a-4011-ab07-8cacd5724894","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Varnus_Xaver_egy_baratjaval_eljatszotta_Torocsik_Mari_kedvenc_slageret","timestamp":"2021. április. 21. 12:24","title":"Így adja elő Varnus Xavér Törőcsik Mari kedvenc popslágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek","shortLead":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket...","id":"20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7b2ff5-a240-457c-a767-9d42291750fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 21. 19:42","title":"Az EU-nak nem kell az AstraZeneca és Johnson & Johnson 300 millió extra adag vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","shortLead":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","id":"20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b379a735-9eba-43fb-90d5-2e08517463bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","timestamp":"2021. április. 22. 14:01","title":"Az autós szimulátorozás lesz az egyik versenyszám a virtuális olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","shortLead":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","id":"20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dd27d9-1680-4a31-b784-46d5da571f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","timestamp":"2021. április. 22. 12:26","title":"A jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám cégétől kerülhettek bútorok a jegybank új épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]