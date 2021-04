Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","shortLead":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","id":"20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d54ae-2f4d-4f0b-8d33-b0fe6a6e6ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","timestamp":"2021. április. 23. 10:25","title":"Továbbra sem döntöttek a Sziget szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9903e4a-78d8-4b61-a6b1-5b0ddce9debd","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Világszinten egyedülálló összefogást valósított meg hazánkban a Samsung, a Telekom és a Microsoft. 