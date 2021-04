Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360...","id":"20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924dc08c-9a46-4c9a-84a0-f7dca945bef6","keywords":null,"link":"/360/20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","timestamp":"2021. április. 22. 07:50","title":"Radar360: Visszautasított vakcinák és új klímacélok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6d13-c5b5-4661-95cd-ba27d7aa3494","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","timestamp":"2021. április. 21. 15:53","title":"Így növeld a sárkányodat: Moszkváról Pekingre helyezné át a keleti nyitás súlypontját Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","id":"20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa89676-738f-4722-8a34-c37364fd4142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 21. 18:49","title":"Palkovics olyan ajánlatot tenne Karácsonynak és Baranyinak a kínai egyetemért, ami “nem lesz semmi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba juttatásához.","shortLead":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba...","id":"20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16012c6-3de7-431b-8297-6e64f0448448","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","timestamp":"2021. április. 23. 09:38","title":"Rengett a föld egy bababuli után New Hampshire-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat akarunk a világgal – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő évértékelő beszédében, amely néhány nappal az után hangzott el, hogy kiderült: az orosz titkosszolgálat emberei voltak azok, akik 2014-ben felrobbantottak egy csehországi fegyverraktárt. Miközben Putyin beszélt, több orosz városban is tüntettek a börtönbe zárt, egyre rosszabb egészségi állapotban lévő ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. Moszkvában, ahol még nem kezdődött meg a tüntetés, a rendőrök sorra veszik őrizetbe az ellenzékieket.","shortLead":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat...","id":"20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30f9791-0891-4a83-afa7-c30e785df029","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","timestamp":"2021. április. 21. 14:24","title":"Miközben Putyin fenyegetően üzent beszédében, a rendőrök elkezdték bevinni a Navalnij mellett kiállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, felfedezésüket szabadalmaztatták.","shortLead":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi...","id":"20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b85f3-b440-4039-94a8-51384daf2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","timestamp":"2021. április. 22. 10:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a szén-dioxid hasznosítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","shortLead":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","id":"20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb45b9d-3564-490f-8657-071dd7d175b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","timestamp":"2021. április. 22. 14:29","title":"Novák Katalin: A kapcsolati erőszak áldozatainak van kitől segítséget kérniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]