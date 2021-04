Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b3e9724-f409-47b6-a8f6-6b84c455f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokottnál jóval aktívabbá válnak az agy bizonyos területei nyelvtanulás során. Az aktivitás mérése pedig visszajelzést adhat a tanulási módszer hatékonyságáról.","shortLead":"A szokottnál jóval aktívabbá válnak az agy bizonyos területei nyelvtanulás során. Az aktivitás mérése pedig...","id":"20210421_nyelvtanulas_agyi_teruletek_mri_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3e9724-f409-47b6-a8f6-6b84c455f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c1fd10-e559-4759-86ab-b6fd40d347ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nyelvtanulas_agyi_teruletek_mri_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 21. 12:03","title":"Mi történik az agyunkban, amikor új nyelvet tanulunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Életünk során többször is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy külső pénzügyi forrásra van szükségünk egy kitűzött cél megvalósításához – ilyenkor önerő híján a hiteligénylés jöhet szóba megoldásként. Nem mindegy azonban, hogy milyen kölcsönt veszünk igénybe, hiszen a lakossági hitelek folyamatosan változnak, a választék pedig egyre nagyobb. A Bank360.hu elemzői az aktuálisan elérhető piaci ajánlatok között segítenek eligazodni azoknak, akik szabad felhasználású hitel igénylése előtt állnak. ","shortLead":"Életünk során többször is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy külső pénzügyi forrásra van szükségünk egy kitűzött cél...","id":"20210420_bank360_hitel_marcius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b8c959-34f0-4585-a259-5b678f216883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_bank360_hitel_marcius","timestamp":"2021. április. 20. 13:08","title":"Milyen feltételek mellett lehet most hitelt felvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0283b48-8bb8-4a5d-9db2-24448cc3d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai Új-Skóciában élő orgonaművész a járvány miatt nem tud hazajönni barátja temetésére, noha ez volt Törőcsik Mari kívánsága. Videót készített az emlékére.\r

