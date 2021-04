Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik a szép képernyőt többre értékelik a zoomkameránál. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik...","id":"20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66d662-5b52-4fbf-a95e-575361939d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 24. 18:00","title":"Teszten Xiaomi gyönyörű kijelzős mobilja, a Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207ecdc7-11da-4aa4-b229-878c9ee82213","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi gigaberuházás gőzerővel fejlődik: állami pénzből már épülnek a kikötők, bontják a cölöpházakat, közműveket fektetnek, terepet rendeznek. Közben a környezetvédelmi engedélyt is módosították, hogy egész évben lehessen a tavat kotorni. A helyiek tiltakoznak, a beruházó hajthatatlan. Mutatjuk a területet földön, vízen, levegőben. ","shortLead":"A Fertő tavi gigaberuházás gőzerővel fejlődik: állami pénzből már épülnek a kikötők, bontják a cölöpházakat, közműveket...","id":"20210426_ferto_to_gigaprojekt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207ecdc7-11da-4aa4-b229-878c9ee82213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428731f5-ef61-4f45-9968-bf4b3f813852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_ferto_to_gigaprojekt_video","timestamp":"2021. április. 26. 06:30","title":"Nem Jesolo, romhalmaz – beeveztünk a Fertő tavi gigaprojekt területére (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó Európai Szuperligához (ESL), azaz a tagok - bár a többség ezt már kijelentette - nem távozhatnak a társaságból.","shortLead":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó...","id":"20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb3e2-cd46-47b3-a1ec-a34790e70256","keywords":null,"link":"/sport/20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","timestamp":"2021. április. 25. 12:43","title":"A Real Madrid elnöke szerint nincs visszaút a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","shortLead":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","id":"20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ce0b6-65f1-4de3-9067-fef52ec600cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","timestamp":"2021. április. 25. 09:09","title":"Szlovéniában hétfőn nyitnak a szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","shortLead":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","id":"20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79666c1a-f6e4-465c-85f8-399ad2053f2e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Ezért üvöltött Frances McDormand az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los Angelesben. Chloe Zhao 39 évesen lassan hozzászokhat ahhoz, hogy történelmet írt. ","shortLead":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los...","id":"20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cbfd6c-1552-45e2-a27d-f01ef677cda6","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 06:50","title":"Így kell letarolni az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]