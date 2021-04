Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"679e3758-efa4-4ca8-8cb0-87d60d4e9a6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetéskoreográfiát raktak össze és együtt táncoltak heten, a produkciót beteg barátjuk videózta a zárt ablak mögül.","shortLead":"Meglepetéskoreográfiát raktak össze és együtt táncoltak heten, a produkciót beteg barátjuk videózta a zárt ablak mögül.","id":"20210425_Flashmobot_tartottak_leukemias_baratjuk_nyiregyhazi_korhazi_ablaka_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679e3758-efa4-4ca8-8cb0-87d60d4e9a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de8fbd-22f1-4315-ae41-b3c552330783","keywords":null,"link":"/elet/20210425_Flashmobot_tartottak_leukemias_baratjuk_nyiregyhazi_korhazi_ablaka_alatt","timestamp":"2021. április. 25. 21:28","title":"Flashmobot tartottak leukémiás barátjuk nyíregyházi kórházi ablaka alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1307fa7-1815-4866-a408-9e817235cf42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1307fa7-1815-4866-a408-9e817235cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét.","shortLead":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg...","id":"20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eb4ed6-d2d9-421e-bb79-5bfac81b8d19","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","timestamp":"2021. április. 25. 20:00","title":"Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki végigvonuljon rajta. A virtuális díjátódókra is kicsípték ugyan magukat a sztárok, de tudjuk, érezzük, hogy az nem ugyanaz. Az idei, áprilisra csúsztatott Oscar-gála azonban végre arra biztatott minden érintettet, hogy próbáljon meg személyesen jelen lenni, és így a vörös szőnyeget is volt értelme legurítani. Nézzük, kinek miben sikerült végigvonulni.","shortLead":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki...","id":"20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045165e9-007c-471f-bd7a-12f8e323638f","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","timestamp":"2021. április. 26. 12:58","title":"Végre igazi vonulás volt a vörös szőnyegen – ezek voltak a legfeltűnőbb szettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek kiberbiztonsági kockázata nem elhanyagolható.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek...","id":"20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6b4bd-8b0a-41fe-9e42-afb6396e17c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","timestamp":"2021. április. 27. 11:03","title":"175 millió IP-címet adott át a Pentagon egy cégnek, és volna itt egy furcsaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az USA több tízmilliót halmozott fel az oltóanyagból, mert az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal nem adta meg az eloltáshoz szükséges sürgősségi engedélyt. ","shortLead":"Az USA több tízmilliót halmozott fel az oltóanyagból, mert az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal...","id":"20210427_Egyesult_Allamok_AstraZeneca_vakcinia_India","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a255e269-b538-4dba-8f9e-e073e45adf5e","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Egyesult_Allamok_AstraZeneca_vakcinia_India","timestamp":"2021. április. 27. 05:36","title":"Az Egyesült Államok megosztja az AstraZeneca-vakcináit más országokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","shortLead":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","id":"20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81839816-d745-4e34-80c6-4c31c0740753","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","timestamp":"2021. április. 25. 20:27","title":"Infosztrájkot tartottak az egyetemi átalakítás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","shortLead":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","id":"20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff304ba-9913-4898-9174-9e47a3fa002e","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Nem engedték be, felgyújtotta volt élettársa bejárati ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]