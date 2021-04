Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről. Az egyes intézményekről szóló hírek különböző húzótémák köré csoportosultak, van, ahol ez a koronavírus volt, a Corvinusnál Donald Trump tanácsadója, a pécsi egyetemnek egy valóságshow segített.","shortLead":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről...","id":"20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d514291-b624-43fe-be1e-1a08889387b9","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","timestamp":"2021. április. 28. 10:53","title":"Az ELTE a kutyáiról, a Szegedi Egyetem Karikó Katalinról híres a nagyvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik elutasította, hogy találkozzanak. ","shortLead":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik...","id":"20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c21556-fc77-41a2-af35-d7885987f533","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","timestamp":"2021. április. 28. 10:24","title":"Lovasi András: Máig vannak rémálmaim a balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","id":"20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78546bf2-26d4-425c-a387-ca24a5c553c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 29. 09:10","title":"186 újabb áldozata van a járványnak, 3,87 millió az oltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg kevésbé tűnik hatékonynak, annak a jövőben más téren lehetnek előnyei.","shortLead":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg...","id":"20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8b290-3da0-472f-ba1f-dffef0d2b610","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 29. 08:03","title":"Hidrogénautók fejlesztésére költ eurómilliárdokat Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor az iPhone-ok vízállóságáról beszél.","shortLead":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor...","id":"20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02e584-66e7-413e-999f-17c759898441","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","timestamp":"2021. április. 29. 09:03","title":"Nem is annyira vízállók az iPhone-ok? Pert indítottak az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","id":"20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13114b-7118-4645-9f15-98409098443e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. április. 28. 11:45","title":"Így spórolnak a gazdagok: 6 hengeres motort kapott az új Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondta, elfelejti a szakmáját, hiszen másfél éve nem beszélt a színpadon.","shortLead":"A színész azt mondta, elfelejti a szakmáját, hiszen másfél éve nem beszélt a színpadon.","id":"20210429_Benedek_Miklos_En_egy_volt_szinmuvesz_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19686642-657c-4c57-bd61-98820752c175","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Benedek_Miklos_En_egy_volt_szinmuvesz_vagyok","timestamp":"2021. április. 29. 09:33","title":"Benedek Miklós: „Én egy volt színművész vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","shortLead":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","id":"20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90076e4-0e16-4307-8b72-718f04de77a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 29. 15:35","title":"Már hidrogént is lehet tankolni Magyarországon - igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]