[{"available":true,"c_guid":"44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","shortLead":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","id":"20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4be52f-0365-43f5-a26d-31a931646894","keywords":null,"link":"/elet/20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 13:45","title":"Közzétette újranyitási tervét a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b3a7af-4cbb-40df-947b-59518396e5a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új vállalkozásba vágott bele társaival a DVTK tulajdonosának ügyvezetője.","shortLead":"Új vállalkozásba vágott bele társaival a DVTK tulajdonosának ügyvezetője.","id":"202117_hajra_magyarok_diosgyor_bevetele_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b3a7af-4cbb-40df-947b-59518396e5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf78b26-df9f-44d1-b524-7b56cffa5efe","keywords":null,"link":"/360/202117_hajra_magyarok_diosgyor_bevetele_utan","timestamp":"2021. április. 30. 12:00","title":"Hajrá Magyarok: jöhet stadionüzemeltetés, szotyiárusítás és szerencsejáték is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","shortLead":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","id":"20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4dc94b-d10a-4c5f-9611-f9317a9a247c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","timestamp":"2021. május. 01. 08:33","title":"A munka ünnepe: a maszkban dolgozó munkás ma a sztár a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","id":"20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9118-73e7-4540-b65c-509f82dc38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","timestamp":"2021. április. 29. 13:16","title":"Orbán Viktort Kínába hívták, megy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433e03db-4e69-4673-91cb-1dbf3bbe060d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyében, 11 helyszínen, 300 rendőr akciózott. Az akciót az után hajtották végre, hogy már 2020 májusa óta figyelték a nemzetközi kábítószer-csempészek tevékenységét, s a múlt év végén őrizetbe vették a magyar terjesztők egy részét. ","shortLead":"Két megyében, 11 helyszínen, 300 rendőr akciózott. Az akciót az után hajtották végre, hogy már 2020 májusa óta...","id":"20210501_Felszamoltak_Sopronban_egy_nemzetkozi_drogbandat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433e03db-4e69-4673-91cb-1dbf3bbe060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886ddc10-9e4b-4613-9c54-dba7881f5fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Felszamoltak_Sopronban_egy_nemzetkozi_drogbandat","timestamp":"2021. május. 01. 10:57","title":"Felszámoltak Sopronban egy nemzetközi drogbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cba5f4-1272-4108-b6eb-5124727f9964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tízéves házassági évfordulójuk alkalmából olyan videót forgattak, amelyet még a magyar családpolitika is megirigyelhetne.","shortLead":"A tízéves házassági évfordulójuk alkalmából olyan videót forgattak, amelyet még a magyar családpolitika is...","id":"20210429_Vajon_hogy_fer_el_ennyi_boldogsag_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_kisfilmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9cba5f4-1272-4108-b6eb-5124727f9964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6534efce-b340-4046-adb9-bcf928ebb391","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vajon_hogy_fer_el_ennyi_boldogsag_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_kisfilmjeben","timestamp":"2021. április. 29. 17:09","title":"Vajon hogy fér el ennyi boldogság Vilmos herceg és Katalin hercegné kisfilmjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7be647-aca3-4c95-890d-b35c2e26d986","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fotók alapján tériszonyosoknak nem ajánlott a híd.","shortLead":"A fotók alapján tériszonyosoknak nem ajánlott a híd.","id":"20210429_fuggohidj_portugalia_arouca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc7be647-aca3-4c95-890d-b35c2e26d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc380a17-ed3d-42fe-b3f8-f6e1857046e0","keywords":null,"link":"/elet/20210429_fuggohidj_portugalia_arouca","timestamp":"2021. április. 29. 21:23","title":"Átadták a világ leghosszabb függőhídját Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]