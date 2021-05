Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hang nélkül volt 2018 egyik legnagyobb mozis meglepetése. A második rész díszbemutatóját még éppen megtartották a koronavírus-járvány előtt, de a filmet azóta se tudták bemutatni.","shortLead":"A Hang nélkül volt 2018 egyik legnagyobb mozis meglepetése. A második rész díszbemutatóját még éppen megtartották...","id":"20210507_Ha_tul_hangosan_veszed_a_levegot_veged_vegre_bemutatjak_a_Hang_nelkul_folytatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4226c4-3521-462f-96e2-c6267ff5ac9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Ha_tul_hangosan_veszed_a_levegot_veged_vegre_bemutatjak_a_Hang_nelkul_folytatasat","timestamp":"2021. május. 07. 17:56","title":"Ha túl hangosan veszed a levegőt, véged: végre bemutatják a Hang nélkül folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A külföldi terjeszkedésben lehet az áttörés éve 2021 - áll a 4iG tervei között.","shortLead":"A külföldi terjeszkedésben lehet az áttörés éve 2021 - áll a 4iG tervei között.","id":"20210506_4ig_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adf073b-dd21-4d17-9499-91a63ef7e68b","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_4ig_novekedes","timestamp":"2021. május. 06. 21:41","title":"Még a mostaninál is sokkal nagyobb bevételnövekedésre számít a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","shortLead":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","id":"20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac9129-c41f-4c52-8fbf-a2255864f4e3","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","timestamp":"2021. május. 06. 08:43","title":"Ez már a végjáték – állítja a monarchiáról egy brit író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnyán összetört mindkét autó.","shortLead":"Csúnyán összetört mindkét autó.","id":"20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ba2d8-f7fc-4362-9c1f-9b99c5b57262","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 06. 15:25","title":"Vezetéstől eltiltott férfi karambolozott Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A középiskolások eddigi életük mintegy tizenötödét töltötték iskolán kívüli oktatással, de a kisebbeknek is sok hetet kellett kihagyniuk, ezt nem lehet nem figyelembe venni a tanév utolsó öt – immár jelenléti oktatásos – hetében. Dolgozatok, a kimaradt tananyag ledarálása, közösségépítés? Mire érdemes használni, és mire nem a június 15-ig hátralévő napokat?\r

","shortLead":"A középiskolások eddigi életük mintegy tizenötödét töltötték iskolán kívüli oktatással, de a kisebbeknek is sok hetet...","id":"20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf017a9-8cc3-4458-984a-e10d59755631","keywords":null,"link":"/elet/20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola","timestamp":"2021. május. 07. 14:05","title":"Vége a karanténoktatásnak, de nem tehet úgy az iskola, mintha semmi nem történt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Nemcsak a termelést, hanem a raktározást is gyökeresen átalakítja az automatizáció és a digitalizáció. A legkorszerűbb raktárakban már okoseszközökre, önjáró targoncákra, illetve az egyre ritkábban feltűnő emberekre odafigyelő robotokra jut a munka dandárja. A száraztészta útját bemutató sorozatunk harmadik része.","shortLead":"Nemcsak a termelést, hanem a raktározást is gyökeresen átalakítja az automatizáció és a digitalizáció. A legkorszerűbb...","id":"20210507_fmcg_automatizalas_elelmiszer_logisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbc9a69-5ac5-4d91-b610-39700876ce30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_fmcg_automatizalas_elelmiszer_logisztika","timestamp":"2021. május. 07. 10:35","title":"Hogy minden gyorsan meglegyen – így automatizálják a raktárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","shortLead":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","id":"20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83122686-6e2d-4cad-a100-f2158c5c7931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","timestamp":"2021. május. 06. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: okostelefonról vezérelhető világító fék a Brembótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","id":"20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe657648-cd90-4fb7-8506-d91f8966624a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","timestamp":"2021. május. 05. 18:27","title":"Pert nyert Krekó Péter az Origóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]