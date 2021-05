Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","shortLead":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","id":"20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693efa3-0a4f-42c6-8cbf-1fcc8732c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","timestamp":"2021. május. 08. 14:31","title":"Sorozatos technikai hibák miatt készülhet késésre, aki a Keletiből Miskolc vagy Szolnok felé vonatozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak a halasztható műtétek és a rehabilitáció.","shortLead":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak...","id":"20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0c3a0-45f6-436b-8ead-a706915b8399","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","timestamp":"2021. május. 08. 18:25","title":"Saját magának fizetheti a PCR-tesztet az, aki oltás nélkül menne halasztható műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","shortLead":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","id":"20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44022f-e27d-43d8-a27e-cc04513b963a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 07. 13:01","title":"A WHO még pénteken bejelentheti, hogy a Sinopharm vakcinája kap-e vészhelyzeti felhasználásra vonatkozó engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","shortLead":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","id":"20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60895459-435a-4460-b120-e6d26e22dc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","timestamp":"2021. május. 07. 11:39","title":"Így lát kamerák nélkül is egy csúcstechnológiás önvezető rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ac6a5-46fe-4e29-b8fb-8f9a8708b32e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jegyet a sofőröktől továbbra sem lehet majd venni.","shortLead":"Jegyet a sofőröktől továbbra sem lehet majd venni.","id":"20210507_elsoajtos_felszallas_bkk_jarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880ac6a5-46fe-4e29-b8fb-8f9a8708b32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1a69ba-c5ac-4c48-aefa-8d995e720089","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_elsoajtos_felszallas_bkk_jarat","timestamp":"2021. május. 07. 18:07","title":"Ismét lesz első ajtós felszállás a BKK járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76924d38-4ba4-465b-82f9-765cc1b810c1","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"kultura","description":"Kilenc neandervölgyi ember maradványát találták meg. A legrégebbi 90 ezer éves lehet.","shortLead":"Kilenc neandervölgyi ember maradványát találták meg. A legrégebbi 90 ezer éves lehet.","id":"20210509_Koponyak_fogak_csontok__rendkivuli_felfedezes_egy_Romahoz_kozeli_barlangban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76924d38-4ba4-465b-82f9-765cc1b810c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce55aac-a868-4cdc-a170-33d248023112","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Koponyak_fogak_csontok__rendkivuli_felfedezes_egy_Romahoz_kozeli_barlangban","timestamp":"2021. május. 09. 07:45","title":"Koponyák, fogak, csontok – rendkívüli felfedezés egy Rómához közeli barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Vinnai Balázs","category":"360","description":"A tudományba, a kutatókba vetett bizalomra nagyobb szükségünk van, mint valaha, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"A tudományba, a kutatókba vetett bizalomra nagyobb szükségünk van, mint valaha, írja szerzőnk. Vélemény.","id":"20210507_Vinnai_Balazs_technologia_mesterseges_intelligencia_oltas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883de03c-0254-40e0-b7d0-d4a654ed05be","keywords":null,"link":"/360/20210507_Vinnai_Balazs_technologia_mesterseges_intelligencia_oltas_jarvany","timestamp":"2021. május. 07. 15:00","title":"Vinnai Balázs: A technológia, az innováció az egészségüggyel karöltve legyőzheti a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75181a-49ea-4d16-a929-a7a4b3da64a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész borzasztóan elviselhetetlennek tartja, hogy arról szól a közbeszéd, kinek nagyobb a f*sza. Úgy véli, szerencsésebb lenne kevesebbet beszélni a politikáról. ","shortLead":"A színész borzasztóan elviselhetetlennek tartja, hogy arról szól a közbeszéd, kinek nagyobb a f*sza. Úgy véli...","id":"20210507_Thuroczy_Szabolcs_A_politikusok_elhoztak_nekunk_a_fortyogo_gyuloletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e75181a-49ea-4d16-a929-a7a4b3da64a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3792401a-0530-4504-ae51-ee28f0522843","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Thuroczy_Szabolcs_A_politikusok_elhoztak_nekunk_a_fortyogo_gyuloletet","timestamp":"2021. május. 07. 15:37","title":"Thuróczy Szabolcs: A politikusok elhozták nekünk a fortyogó gyűlöletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]