[{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","shortLead":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","id":"20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4f639a-f277-4a06-a572-0205a154d5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","timestamp":"2021. május. 09. 08:55","title":"30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","shortLead":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","id":"20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f536be-0dd6-4565-87e0-0adce3cb7006","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","timestamp":"2021. május. 10. 13:27","title":"Előkerült a Navalnijt kezelő szibériai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról gyűjt adatokat. Feltárta, hogy az egyes országok hatalmon lévő politikusai hogyan képviselik Moszkva érdekeit. Erről most beszámolt az EP-nek.","shortLead":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról...","id":"20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce485b8d-9123-4b5b-9f50-dcce1ab5980e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","timestamp":"2021. május. 10. 15:56","title":"Hodorkovszkij: Putyinnak vannak forrásai Merkel belső köreiben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52031843-6911-40f3-8c0c-c5a23d0a3d3a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár a Varsói Szerződés feloszlatásában és az EU-csatlakozásuk felgyorsításában sikert ért el a 30 éve alapított Visegrádi Együttműködés, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia annyi mindenben képviselnek eltérő álláspontot, hogy a szervezet csak részben képes betölteni a feladatát. ","shortLead":"Bár a Varsói Szerződés feloszlatásában és az EU-csatlakozásuk felgyorsításában sikert ért el a 30 éve alapított...","id":"202118__visegradi_csoport__vitak_es_egyuttmukodes__orosz_kotodes__negyen_sokfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52031843-6911-40f3-8c0c-c5a23d0a3d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e657324-d7bb-4323-a68b-a82c1506a657","keywords":null,"link":"/360/202118__visegradi_csoport__vitak_es_egyuttmukodes__orosz_kotodes__negyen_sokfele","timestamp":"2021. május. 09. 11:00","title":"Orbán a visegrádi csoportból is kikacsintgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ha nem sikerül, Magyarország nélkül fogadják el a Kínát a hongkongi demokráciába való beavatkozás miatt elítélő nyilatkozatot.","shortLead":"Ha nem sikerül, Magyarország nélkül fogadják el a Kínát a hongkongi demokráciába való beavatkozás miatt elítélő...","id":"20210510_Utolso_erobedobass_unios_diplomatak_Magyarorszagot_Kinat_elitelo_hatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451ed5c-8254-48b0-bb99-87c4860ad6ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Utolso_erobedobass_unios_diplomatak_Magyarorszagot_Kinat_elitelo_hatarozat","timestamp":"2021. május. 10. 21:47","title":"Utolsó erőbedobással próbálják az uniós diplomaták meggyőzni Magyarországot a Kínát elítélő határozat elfogadádásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210509_michael_jordan_mez_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042451c-757f-4065-a005-05e106297d29","keywords":null,"link":"/elet/20210509_michael_jordan_mez_arveres","timestamp":"2021. május. 09. 16:24","title":"Valaki több mint 1,3 millió dollárt fizetett Michael Jordan mezéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Végéhez közelít az Európában nézők nélkül megrendezett 2020-2021-es futballszezon. Az öt topligából eddig csak az olasz és a német bajnokságban avattak győztest, azonban a brit első osztályban is szinte biztos a befutó. Összefoglalónk az európai topligák állásáról. ","shortLead":"Végéhez közelít az Európában nézők nélkül megrendezett 2020-2021-es futballszezon. Az öt topligából eddig csak az olasz...","id":"20210510_20202021_foci_bajnoksagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e735a0-6a8d-4715-84a3-e6bcaef1d9ef","keywords":null,"link":"/sport/20210510_20202021_foci_bajnoksagok","timestamp":"2021. május. 10. 12:24","title":"Van, ahol trónfosztás, máshol papírforma – végéhez közelít a 2020-2021-es futballszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben. Jelentős késés után is csak a falak állnak, gyógyítás nincs az épületben, és nem is tudni, mikor lesz.","shortLead":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben...","id":"202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e28e54-a4e2-450c-919e-72938e62f79c","keywords":null,"link":"/360/202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","timestamp":"2021. május. 10. 11:00","title":"Drága volt, de legalább szép lett az új szakrendelő – kár, hogy teljesen üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]