[{"available":true,"c_guid":"ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz vakcina érkezését ,és a lehangoló hírek veszélyeire is figyelmeztetett az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz...","id":"20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4045a-ea2d-413f-ab71-4e8c329a2b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2021. május. 11. 12:58","title":"Müller Cecília: Amit kérek, az a felelős hírfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 72 éves férfit Székesfehérvárnál gázolta el egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"A 72 éves férfit Székesfehérvárnál gázolta el egy teherautó.\r

\r

","id":"20210512_halalos_gazolas_m7es_szekesfehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbbe25b-53a6-47ab-b671-e0068fb9cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_halalos_gazolas_m7es_szekesfehervar","timestamp":"2021. május. 12. 07:25","title":"Halálra gázoltak egy idős férfit, aki éjszaka az M7-esen gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","shortLead":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","id":"20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe2559e-f3be-4960-9fb4-5277c37d2919","keywords":null,"link":"/elet/20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","timestamp":"2021. május. 11. 10:12","title":"A tavaly elhunyt Gesztesi Károly hangjával futott hirdetés az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","shortLead":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","id":"20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d9a1c-09b5-476d-bdcb-933a8bb2a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 18:10","title":"Három embert elfogtak a TEK-esek a meggyilkolt Katzenbach Imre ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült, hogy nem tartottak igényt se a Kádárról se a Petőfiről szóló sorozatára, mert rájött, ő most már csak írással szeretne foglalkozni. Életregényéből kiderül, hogy sok, a filmjeiből és Cseh Tamásnak írt dalaiból ismerős jelenet valóban megtörtént. Interjú Bereményi Gézával, akinek könyve kapta idén a Libri irodalmi díjat.","shortLead":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült...","id":"20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c865b0-2a16-4e61-b6a5-4910040901a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","timestamp":"2021. május. 10. 20:30","title":"„Nem elég akarni a szabadságot, sokszor mázli is kell, hogy megtaláljuk” – interjú Bereményi Gézával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek az épületből. A támadót a rendőrség elfogta.","shortLead":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek...","id":"20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f802e-65c4-4e9f-8b3e-8e4a39d27b0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:05","title":"Kazanyi iskolai támadás: egy 19 éves fiatal végzett 8 emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió forintos nyereséget termelt, tavaly már több mint 1 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió...","id":"20210511_magno_studio_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e2525-11fe-4824-b890-e2144a48e536","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_magno_studio_beszamolo","timestamp":"2021. május. 11. 06:54","title":"Milliárdos lett Rogán Cecília békásmegyeri panelba bejelentett üzleti partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]