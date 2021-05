Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8c45611-faef-4fd0-963f-8eaf0c65b5a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. Jó állapotban van, és hamarosan egy vadállatmenhelyre kerül.","shortLead":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. Jó állapotban van, és...","id":"20210516_Megtalaltak_es_cumibol_megtetettek_a_tigrist_amellyel_egyutt_menekult_egy_ferfi_a_letartoztatas_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c45611-faef-4fd0-963f-8eaf0c65b5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218013a-bdf0-4a97-abb8-bc4ecc3236ae","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Megtalaltak_es_cumibol_megtetettek_a_tigrist_amellyel_egyutt_menekult_egy_ferfi_a_letartoztatas_elol","timestamp":"2021. május. 16. 11:37","title":"Megtalálták és cumiból megetették a tigrist, amellyel együtt menekült egy férfi a letartóztatás elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erről kikérnék a falubeliek véleményét is.



","shortLead":"Erről kikérnék a falubeliek véleményét is.



","id":"20210517_Utcat_neveznenek_el_Torocsik_Marirol_Velemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c7a9f-9bc5-4183-b646-01fc2319f9e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Utcat_neveznenek_el_Torocsik_Marirol_Velemben","timestamp":"2021. május. 17. 09:12","title":"Utcát neveznének el Törőcsik Mariról Velemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak. A diplomáciai mentességre hivatkozva ejtették az ügyet.","shortLead":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak...","id":"20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04b1f07-6761-44f2-b476-7aa33bca612d","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","timestamp":"2021. május. 18. 06:51","title":"A diplomáciai mentesség miatt úszott meg büntetlenül egy bolti verekedést egy nagykövet felesége Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfef647-b960-49f5-9fcf-25a68c638169","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ha ki akarják használni az amerikai konzervatívok az abortusz szabályainak szigorítására, hogy Trump elnöksége alatt többségbe kerültek a legfelsőbb bíróságban, arra most jött el a lehetőség.","shortLead":"Ha ki akarják használni az amerikai konzervatívok az abortusz szabályainak szigorítására, hogy Trump elnöksége alatt...","id":"20210518_usa_abortusz_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bfef647-b960-49f5-9fcf-25a68c638169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e6cf98-1bb7-469b-a569-9c8df61660e5","keywords":null,"link":"/elet/20210518_usa_abortusz_birosag","timestamp":"2021. május. 18. 05:41","title":"Elkezdheti az abortusz szabályainak szigorítását az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be új modelljeit a Samsung, igaz, nem Note-okat, de mindenképpen figyelemre méltó eszközöket.","shortLead":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be...","id":"20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a09ac87-ee79-454a-a306-21cc0e1b5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. május. 16. 16:03","title":"Három új telefont is kiadhat a Samsung augusztusban, nem is akármilyeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","shortLead":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","id":"20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d889bc-f848-41d1-b052-d21ac4f5455e","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Bill Gatesnek viszonya lehetett egy Microsoft-alkalmazottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és természetes szépségápolás: fenntarthatóbban élni jól hangzik, ahhoz azonban, hogy a gyakorlatba is átültessük, elkél némi segítség. Olyan magyar influenszerek és szakértők oldalait gyűjtöttük össze, akik a zöldebb életmódhoz adnak remek tippeket. ","shortLead":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és...","id":"20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba9141-6a72-4aed-a8ac-641d2af7985f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","timestamp":"2021. május. 16. 17:00","title":"Őket kövesse ötletekért és tippekért, ha zöldebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós szomorúság és ürességérzet, de sok szülő alvászavart és evési zavart is lát a gyerekeknél.



","shortLead":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós...","id":"20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969fa3-4b14-43c6-a2c2-c7b8f244c8ec","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Alvás- és evészavarokat okozott a karantén a fiataloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]