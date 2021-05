Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés rendezésére szólított volna fel.","shortLead":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés...","id":"20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d30231-42a8-422c-b1e3-acf20f97d715","keywords":null,"link":"/eurologus/20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","timestamp":"2021. május. 18. 18:50","title":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89ebb28-7c53-4983-bad4-dad4fdb87b8e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Harvey Weinstein után a filmipar újabb nagyhatalmú producere kényszerült visszavonulni: Scott Rudinról évtizedek óta tudta mindenki, hogy a valaha volt egyik legrosszabb főnök, de a munkatársakhoz vágott laptopok, telefonok és üvegtálak történetei megmaradtak sör melletti anekdotáknak. Mostanáig.","shortLead":"Harvey Weinstein után a filmipar újabb nagyhatalmú producere kényszerült visszavonulni: Scott Rudinról évtizedek óta...","id":"20210518_scott_rudin_munkahelyi_zaklatas_agresszio_hollywoodi_producer_osszetort_monitor_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89ebb28-7c53-4983-bad4-dad4fdb87b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882b042-4135-48e7-84c6-1828f8d2936b","keywords":null,"link":"/elet/20210518_scott_rudin_munkahelyi_zaklatas_agresszio_hollywoodi_producer_osszetort_monitor_laptop","timestamp":"2021. május. 18. 20:00","title":"Monitorokat tört szét a beosztottjai kezén, laptopokkal dobálta őket, mégse történt semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első, kerekedelmi forgalomba kerülő kvantumszámítógépe.","shortLead":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első...","id":"20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec706cf2-693d-4f6a-8d59-6552860a44c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","timestamp":"2021. május. 19. 16:03","title":"Asztali kvantumszámítógépet fejleszt a Google, 2029-ben kezdhetik árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások között. A kínálat azonban hatalmas a fej-, illetve fülhallgatók terepén, érdemes alaposan tájékozódni, különböző nézőpontokat megismerni. Videónk főszereplője ezúttal a Huawei Freebuds 4i-t próbálta ki. ","shortLead":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások...","id":"20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154bcfc0-682c-4523-a85b-5bddcca04a5c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","timestamp":"2021. május. 19. 11:30","title":"Kicsi, mozgékony és okos (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit kutatóknak van egy rossz hírük a borkedvelőkre nézve is. ","shortLead":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit...","id":"20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a6c60-7303-4455-b3fa-b06d8e390b8a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Már egy kevés alkoholtól is butulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Senki nem bízik senkiben.","shortLead":"Senki nem bízik senkiben.","id":"20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed4520-827c-45b2-87a9-6fe9fcebeb42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","timestamp":"2021. május. 19. 06:58","title":"Mikor engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség a Szputnyikot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így tud segíteni a pszichológus a párkapcsolati és családi viharokban. ","shortLead":"Így tud segíteni a pszichológus a párkapcsolati és családi viharokban. ","id":"20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b11ff-b967-493b-8954-fb7bd5910030","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","timestamp":"2021. május. 18. 13:30","title":"Van egy kis gond a kapcsolatunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Az őrök orra előtt törtek be 2019-ben egy éjszaka, számos műkincset vittek el, mára azonban az összes gyanúsítottat letartóztatták. ","shortLead":"Az őrök orra előtt törtek be 2019-ben egy éjszaka, számos műkincset vittek el, mára azonban az összes gyanúsítottat...","id":"20210519_drezdai_mukincsrablas_utolso_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf890be-eeda-4366-9a65-19d43541886b","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_drezdai_mukincsrablas_utolso_gyanusitott","timestamp":"2021. május. 19. 14:19","title":"Hosszú bujkálás után fogták el a drezdai kincstárrablás utolsó gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]