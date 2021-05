Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"269d36cd-49b2-48c1-b205-8a15d94526a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvant soha nem látott szárazság sújtja, és az előrejelzések szerint június közepéig nem is érkezik olyan mennyiségű csapadék, ami enyhíthetne a helyzeten.","shortLead":"Tajvant soha nem látott szárazság sújtja, és az előrejelzések szerint június közepéig nem is érkezik olyan mennyiségű...","id":"20210521_tajvan_processzorgyartas_aszaly_szarazsag_chipgyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=269d36cd-49b2-48c1-b205-8a15d94526a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c4ec55-f3a5-4a5a-bc80-c93fc47bd495","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_tajvan_processzorgyartas_aszaly_szarazsag_chipgyartas","timestamp":"2021. május. 21. 08:33","title":"Történelmi aszály sújtja Tajvant, és ez rossz hír a processzorgyártóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából hat éven keresztül élhettek a felhasználók a Google nagyvonalúan felkínált ingyenes fotótárhelyével. Sajnos vége lesz a jó időknek, mert bár megmarad a szolgáltatás, de korlátozott lesz az ingyenesen igénybe vehető tárhely nagysága.","shortLead":"Nagyjából hat éven keresztül élhettek a felhasználók a Google nagyvonalúan felkínált ingyenes fotótárhelyével. Sajnos...","id":"20210519_google_fotok_15gb_maximalis_tarhely_2021_junius_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb1f89-d3b5-4dbe-aa57-2a0a35dfa1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_fotok_15gb_maximalis_tarhely_2021_junius_1","timestamp":"2021. május. 19. 11:03","title":"Figyelje a naptárat, kellemetlen határidő közeledik a Google Fotóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60809f56-ba83-43a1-ac8d-a199c2995c09","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ellenzéki ernyőszervezet helyett 99 százalékban Karácsony Gergely bázisát szélesítő, az őt támogató értelmiséget felmutató választási kampányeszköz a főpolgármester szervezte 99 Mozgalom, de van egy százalék esély, hogy akár több is legyen.","shortLead":"Ellenzéki ernyőszervezet helyett 99 százalékban Karácsony Gergely bázisát szélesítő, az őt támogató értelmiséget...","id":"20210519_99_szazalek_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60809f56-ba83-43a1-ac8d-a199c2995c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201f5ab-d0b3-436c-844e-39dc10bef3de","keywords":null,"link":"/360/20210519_99_szazalek_politika","timestamp":"2021. május. 19. 11:00","title":"Karácsony kinőtte pártját: mozgalmát már az Orbán elleni meccsre építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","shortLead":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","id":"20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d5b882-6346-4187-b183-282eaaa38b25","keywords":null,"link":"/sport/20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 19. 19:09","title":"Kubatov: Rebrov februárban felmondott a Fradinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért korrupciós vádakat is. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért...","id":"20210519_Szijjarto_AFP_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ff44a-4559-4d50-a8e5-97a881953ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Szijjarto_AFP_interju","timestamp":"2021. május. 19. 11:47","title":"Szijjártó megindokolta, miért vétózta meg Magyarország az EU nyilatkozatát az izraeli–palesztin konfliktusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2021. május. 20. 07:30","title":"Hétköznapi trükkök, melyek segítségével megelőzhető a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny elején ért célba, összetettben a 12. helyre lépett előre.","shortLead":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny...","id":"20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9da76-0cbf-474d-8e21-c2643a727c5f","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","timestamp":"2021. május. 20. 18:30","title":"Giro: bukásokkal és hegyekkel teli szakaszon lépett előbbre Valter Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]