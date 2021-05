Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát.

Több utcán parkoló autó katalizátorát lopták el Budapest XIV. kerületében 2021. május 20. és 22. között – közölte a rendőrség oldala.

A bűncselekmények miatt egy külföldi rendszámú autót kerestek, amire körözést adtak ki. A kocsit a veszprémi rendőrök kapák el és az autó csomagterében összesen kilenc katalizátort találtak. A járműben utazó két bolgár állampolgárságú férfit előállították és átadták őket a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak.

© police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint a külföldiek Budapest több kerületében is loptak katalizátorokat. A nyomozók a 46 és 21 éves bolgár állampolgárt háromrendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. A zuglói nyomozók most az vizsgálják, hogy a két elkövető a további hat katalizátorlopással is összefüggésbe hozható-e.

