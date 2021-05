Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","shortLead":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","id":"20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16a3dbc-5a94-4439-9e80-e424cee0dad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","timestamp":"2021. május. 23. 18:55","title":"Magyarországi képeket kér rajongóitól Joseph Gordon-Levitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","shortLead":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","id":"20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade83783-4d98-41c1-83e2-17bbbc07e424","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","timestamp":"2021. május. 24. 13:45","title":"Szabó Tünde szerint a tokiói olimpia főpróbája volt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz csábítani a képzett munkaerőt, illetve megtartani a régit. A figyelem anyagilag is megtérül.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz...","id":"202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5264d-048f-47a6-bdf2-3c0da210beb2","keywords":null,"link":"/360/202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","timestamp":"2021. május. 24. 11:10","title":"A csocsó és az ingyenkávé jó, de van még mit újragondolniuk a cégeknek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","shortLead":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","id":"20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e837de-359a-4b27-975e-8d47c3407d9d","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2021. május. 23. 15:35","title":"Leszakad az ég, másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","shortLead":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","id":"20210523_glastonbury_fesztival_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b7531-e0fa-4402-b68d-56e79ed0ea03","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_glastonbury_fesztival_online","timestamp":"2021. május. 23. 13:14","title":"Rendkívül kínosra sikeredett a járvány miatt online-ra váltó Glastonbury fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67341ce0-4ef6-462c-b1e4-95973d22a2a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés miatt indult eljárás az ügyben. ","shortLead":"Hűtlen kezelés miatt indult eljárás az ügyben. ","id":"20210523_visszaberelt_konditerem_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67341ce0-4ef6-462c-b1e4-95973d22a2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e646c-b05a-407a-a9c7-f59e517b46c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_visszaberelt_konditerem_Pecs","timestamp":"2021. május. 23. 19:22","title":"30 ezres havi díjért kiadta, majd 20 ezres óradíjért visszabérelte konditermét egy pécsi önkormányzati cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","shortLead":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","id":"20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0bc5ae-35b9-4971-8d6c-6ac57d05a1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. május. 23. 16:52","title":"Max Verstappen nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban online színházi ősbemutatója volt egy kormányozni nem tudó, de legalább a művészetért rajongó uralkodóról. Závada Péter azt mondja: most megjelent a negyedik verseskötetének verseibe sem szűrődik be a politika, de a hangulatára rányomja bélyegét.","shortLead":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban...","id":"202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0638da-788e-4404-8362-5ab6d92b19bf","keywords":null,"link":"/360/202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","timestamp":"2021. május. 24. 19:00","title":"Závada Péter: Egyszerre érzem, hogy muszáj részt venni a politikában, és hogy a legjobb volna kivonulni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]