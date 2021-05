Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális járványstatisztika jelen állása lesújtó képest fest Magyarországról. Ha a halálozások számában mérjük össze magunkat, ahogy azt még tavaly ősszel Orbán Viktor miniszterelnök javasolta, akkor lakosságarányosan a világon a magyarok veszítették a legtöbbet a koronavírussal folytatott csatában.","shortLead":"A globális járványstatisztika jelen állása lesújtó képest fest Magyarországról. Ha a halálozások számában mérjük össze...","id":"20210528_koronavirus_elhunyt_aldozat_lakossagaranyos_halalesetek_magyarorszag_jarvanystatisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afebb9e4-9252-49ad-8540-41d548fd8bbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_koronavirus_elhunyt_aldozat_lakossagaranyos_halalesetek_magyarorszag_jarvanystatisztika","timestamp":"2021. május. 28. 11:33","title":"Lesújtó táblázatot közölt a BBC: arányosan nézve Magyarországon haltak meg legtöbben a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között.","shortLead":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak...","id":"20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2abe6a-1868-441a-8420-8951cdc35d2c","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","timestamp":"2021. május. 29. 21:34","title":"Moldovába is szabadon utazhatnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da71e64-cb29-4687-9810-415695f15898","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson a magyar miniszterelnökkel való találkozón aggályát fejezte ki az emberi jogok magyarországi helyzetével, a genderegyenlőséggel, az LMBT-közösség jogaival és a médiaszabadsággal kapcsolatban.\r

","shortLead":"Boris Johnson a magyar miniszterelnökkel való találkozón aggályát fejezte ki az emberi jogok magyarországi helyzetével...","id":"20210528_orban_viktor_boris_johnson_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da71e64-cb29-4687-9810-415695f15898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a14e40-66db-484c-9363-03efe6f0ca58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_orban_viktor_boris_johnson_targyalas","timestamp":"2021. május. 28. 20:25","title":"Orbán: Ha valaki Magyarországon olyan újságot kér, amely támadja a kormányt, legalább egy tucatnyit tudnak neki ajánlani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja az osztrák lap.","shortLead":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja...","id":"20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc94d8a-aa5f-4456-8a79-bd8eba6ed10b","keywords":null,"link":"/360/20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","timestamp":"2021. május. 30. 09:00","title":"Der Standard: Kurz az orbáni úton jár, de nem lépte át a demokrácia határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga helyett, amelyben előadta saját verzióját arról, mit keresett csapattársa, Péni István szobájában.","shortLead":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga...","id":"20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666312f7-6add-4e5b-a568-afe2cd0acea5","keywords":null,"link":"/sport/20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","timestamp":"2021. május. 28. 15:50","title":"Sportlövőbotrány: Sidi Péter megmagyarázta, mit keresett csapattársa szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5258a-207e-4db7-b361-0e6d628cc70e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csúnya szakítás vezetett egy gyűrűkre és egyéb esküvői kellékekre szakosodott online aukciós szolgáltató létrehozásához, amely már dollármilliárdos forgalmat bonyolít évente.","shortLead":"Csúnya szakítás vezetett egy gyűrűkre és egyéb esküvői kellékekre szakosodott online aukciós szolgáltató...","id":"202121_briliansotlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac5258a-207e-4db7-b361-0e6d628cc70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f9bf17-4d5e-4ca2-81c0-a496d6f7dd2e","keywords":null,"link":"/360/202121_briliansotlet","timestamp":"2021. május. 29. 08:30","title":"Briliánsötlet: így lesz egy összetört szívből bombaüzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","shortLead":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","id":"20210528_2022_ot_csere_focimeccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb096a53-ba5d-47a1-96b1-72220c66c27d","keywords":null,"link":"/sport/20210528_2022_ot_csere_focimeccs","timestamp":"2021. május. 28. 21:51","title":"2022 végéig lehet ötöt cserélni a focimeccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként viselkedett.\r

\r

","shortLead":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként...","id":"20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7f89f-ce98-4191-89aa-9a954e3d383a","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","timestamp":"2021. május. 29. 19:41","title":"Tasnádi Péter: Korai az örömük azoknak, akik nem kedvelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]